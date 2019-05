Arran, tras la muerte de Rubalcaba: "Hasta nunca, ministro de los GAL y firme defensor del terrorismo de Estado"

Arran, la oganización independentista juvenil vinculada a la CUP, ha publicado este viernes un tuit cargando contra el exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido hoy mismo en el hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda. "Hasta nunca, ministro de los GAL", han escrito, junto a una fotografía suya girada para que apareciese boca abajo.

Asimismo, la cuenta oficial de Arran también ha compartido un mensaje de Arran Manresa que reza: "Hasta nunca, Rubalcaba, ministro de los GAL y firme defensor del terrorismo de Estado. Nos vemos en el infierno".

"Como sabemos que os gusta mucho enterrar a gente en cal viva os dejamos esto por aquí", han añadido, junto a una fotografía de un saco de cal.

👋 Hola @PSOE, com que sabem que us agrada molt enterrar a la gent amb cal viva us deixem això per aquí 😉👉 Fins mai més, Rubalcaba, ministre dels GAL i ferm defensor del terrorisme d'Estat🙋 Ens veiem a l'infern! pic.twitter.com/nTtxu4QisG