Pedro Sánchez, elegido el líder más respetado por la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha afirmado en un debate electoral que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, es uno de los mandatarios internacionales a los que más admira.

La jefa del Gobierno neozelandés fue preguntada en el debate que se celebró el pasado martes si podría mencionar a los líderes internacionales que más admira o respeta, a lo que respondió: "Por supuesto que puedo, Peter Sánchez [Pedro Sánchez], de España, y a la primera ministra de Dinamarca", dijo.

Ardern, que aspira a ser reelegida en las elecciones del próximo 17 de octubre, es conocida por sus políticas progresistas y por su buena gestión durante la pandemia del coronavirus, que en el país oceánico ha causado 1.848 casos y 25 muertes.

El año pasado, Sánchez y Ardern mantuvieron un encuentro en Nueva York en septiembre de 2019 con motivo de una reunión de mandatarios sobre la crisis climática.

"Los planes del Gobierno de España para una transición ecológica justa y el presupuesto inclusivo que acaba de sacar adelante el Gobierno neozelandés son los temas que han centrado nuestra conversación", indicó en aquel entonces el presidente del Gobierno español en Twitter.

Durante el debate electoral en Nueva Zelanda, la candidata conservadora, Judith Collins, señaló que la líder a la que más admira es Angela Merkel, la canciller alemana.

En el mismo debate, Ardern también admitió que había probado la marihuana o cannabis, una afirmación que fue acogida con normalidad por los neozelandeses, incluso algunos la aplaudieron ante la sinceridad mostrada.

