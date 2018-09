Los detractores del rector de la URJC buscan 'adeptos' para lanzar la moción de censura

Los detractores del rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, continúan buscando apoyos para la moción de censura que planean presentar en el próximo claustro. Ramos, que dirigió hasta el año pasado la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la institución pública, respiró aliviado el pasado viernes cuando la Fiscalía decidió archivar la denuncia de Podemos en su contra, pero intención de recurrir a esta herramienta no cesa.

El grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid denunció a mediados de junio al académico por su papel en el negocio privado que gestiona un hangar del campus. En el escrito, el diputado Eduardo Fernández Rubiño solicitaba que se investigase si Ramos había "cometido un delito de cohecho en concurso con el de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionario público, malversación y violación de secretos", pero la Fiscalía ha terminado rechazando la admisión de las querellas porque se apoyan "únicamente en informaciones periodísticas".

Sin embargo, el archivo de la denuncia -ni el hecho de que las matriculaciones a los másteres no se hayan visto perjudicadas pese al escándalo en torno al Instituto de Derecho Público y el título de Cristina Cifuentes- no parece haber mermado las ganas de buscarle un sustituto o sustituta a Ramos, según explican fuentes de la universidad. Aunque aún se desconoce cuando se constituirá el próximo claustro, principal órgano de representación de la institución, algunos representantes de los alumnos, que han pedido ya la dimisión del rector, siguen impulsando la moción de censura.

100 firmas

Pero no son los únicos. De acuerdo a las mismas fuentes, varios profesores cercanos al anterior rector de la URJC, Fernando Suárez, que fue acusado por plagio, estarían tratando de recabar las firmas necesarias para que la moción pueda prosperar. Además del círculo del exrector, otro sector de docentes a quienes se les vincula al socialismo también estarían dispuestos a hacer caer a Ramos. Se necesitan al menos 100 firmas.

Según los Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos, la tercera parte de los 300 miembros que componen el claustro podrá presentar una moción de censura contra el rector y para ser aprobada, se requerirá mayoría de dos tercios de los claustrales. La propuesta de remonición del rector se realiza mediante un escrito motivado dirigido a la Mesa a través de las oficinas del registro de la Universidad y durante la tramitación, debate y votación de esta, el claustro estaría presidido por el vicepresidente de la Mesa del claustro.

Según los Estatutos, la tercera parte de los miembros que componen el claustro podrá presentar una moción de censura y para ser aprobada, se requerirá mayoría de dos tercios

"Tras la presentación de la propuesta, el vicepresidente del claustro procederá a convocar sesión extraordinaria del pleno del claustro universitario, que se celebrará en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de presentación del escrito. El único punto del orden del día será el debate de la citada propuesta. Junto a la convocatoria se remitirá a los claustrales copia del escrito de la propuesta", se detalla en el Reglamento del claustro.

De conseguir las cien firmas necesarias para ser presentada, esa propuesta será discutida en sesión plenaria del claustro, en la que intervendría, en primer lugar, un representante de los proponentes para explicar los motivos de aquella. Seguidamente, el rector tomaría la palabra y, tras su intervención, se abriría un turno de palabra, que se cerraría con una segunda intervención del representante de los proponentes y, finalmente, del afectado.

De acuerdo al reglamento, concluido el debate, la propuesta se sometería a votación y solo se entenderá aprobada cuando obtenga el voto favorable de, al menos, dos tercios de los miembros. "La aprobación de la propuesta supondrá el cese del rector y la disolución del claustro, procediéndose, en ese mismo acto, a la convocatoria de elecciones a rector y a claustro, que se celebrarán en la misma fecha. Si la propuesta no alcanzara la mayoría exigida se considerará rechazada y ninguno de sus firmantes podrá suscribir una nueva petición hasta que transcurra un año desde la votación de la misma", señala el texto.

El nombre de Caffarel

Entre los nombres que circulan entre los docentes como posibles candidatos a ocupar el cargo en caso de que la moción prospere, está el de la catedrática en Comunicación Audiovisual Carmen Caffarel.Según fuentes de la misma universidad, quien fuera directora general de RTVE desde 2004 hasta 2007 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, algunos de los impulsores de la moción estarían proponiendo su nombre como sustituta de Ramos.

Sin embargo, la también doctora en lingüística hispánica asegura a este medio que no se ha planteado ocupar ese puesto para sustituir al actual rector y que, pese a que le han pedido su firma a favor de la moción contra Ramos, ha decidido no firmar. Además, asegura que lo importante es que la imagen de la universidad y de sus trabajadores no se vea denostada. Caffarel, que actualmente es también miembro del Comité de Expertos que propondrá la cúpula de RTVE que sustituirá a la actual administradora única, Rosa María Mateo,se desvincula así de la moción y asegura que hay más nombres barajándose y que ni siquiera hay candidato a ese hipotético relevo.

La posibilidad de lanzar la moción de censura está ahí, las firmas se están pidiendo, pero de acuerdo a fuentes de la URJC hay que tener en cuenta que la denuncia contra el rector ha sido archivada por la Fiscalía; que él mismo denunció al director del Instituto de Derecho Público, Álvarez Conde, además de echar el cierre al centro: "Es difícil que prospere".