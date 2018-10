El anticapitalista Miguel Urbán quiere repetir como eurodiputado de Podemos

El actual portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán, registrará este martes su candidatura para participar en las primarias del partido morado que servirán para conformar la lista de las próximas elecciones europeas de mayo de 2019, según han explicado fuentes de su equipo.

De este modo, el dirigente 'morado', referente de la corriente de los anticapitalistas -la más a la izquierda del partido-, sí aspira a revalidar su escaño de eurodiputado el año que viene, al contrario que sus otros cuatro compañeros de Podemos en el Parlamento Europeo, de los que no se espera que repita ninguno.

Dos de las europarlamentarias, Lola Sánchez -la más veterana de los cinco- y Estefanía Torres, anunciaron este lunes su intención de no presentarse a las primarias, y Tania González está centrada en sus actividades como líder del partido en Avilés, donde previsiblemente aspirará a la alcaldía en las municipales de 2019.

Según han explicado las fuentes consultadas, Urbán ha tomado esta decisión para poder continuar con el trabajo que lleva realizando desde su llegada a la Eurocámara desde marzo de 2015, cuando aterrizó en Bruselas para sustituir a la ahora líder de Podemos en Andalucía y candidata a la Presidencia de esta Comunidad, Teresa Rodríguez.

Urbán ha decidido presentar su candidatura individual

En concreto, el dirigente anticapitalista quiere consolidar la construcción de alianzas con las fuerzas de la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, el Bloco de Esquerda de Portugal, y la Izquierda Verde Nórdica, entre otros, y combatir tanto al neoliberalismo como al auge de la extrema derecha a nivel europeo.

Posible candidatura de consenso

La dirección estatal de Podemos le ofreció a Urbán formar parte de una candidatura de consenso para las europeas, según confirmaron fuentes del partido morado. No obstante, este asunto todavía no está cerrado, ya que las listas no deben inscribirse hasta principios de noviembre, según explica el equipo del eurodiputado.

De momento, Urbán ha decidido presentar su candidatura individual. Lo que sí está claro es que si finalmente se integrara en esa candidatura, no lo haría como cabeza de lista, ya que la dirección ha ofrecido este puesto, al menos, al actual secretario de Relaciones Internacionales del partido, Pablo Bustinduy, y a la secretaria de Coordinación Ejecutiva, Idoia Villanueva.

Ninguno de estos dos dirigentes se ha pronunciado todavía al respecto, pero el plazo para inscribir candidaturas individuales en las primarias para las europeas -paso imprescindible para formar después parte de una lista- finaliza este martes.

Eso sí, el equipo de Urbán ha señalado que el también secretario de Europa de la Ejecutiva de Podemos no consideran fundamental ser el cabeza de lista sino continuar su trabajo en la Eurocámara, por lo que esa cuestión no supondría un impedimento para su integración.

Estas primarias llegan en un momento delicado para la corriente anticapitalista, que se ha quedado fuera de la candidatura para las autonómicas de la Comunidad de Madrid, y cuya integración se presenta prácticamente imposible en la lista que liderará en las municipales la actual alcaldesa de Madrid.