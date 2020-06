La Asamblea Nacional Catalana reelige a Elisenda Paluzie como presidenta

Elisenda Paluzie ha sido reelegida este sábado presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en el pleno constitutivo del Secretariado Nacional de la entidad con el 85,1% de los votos.

Fuentes de la ANC han explicado a Europa Press que ha recibido el apoyo de 53 personas, mientras que su contrincante, Montse Soler, ha sido votada por 10 personas (un 13,5%).

La vicepresidencia de la formación la ha ganado el vicepresidente del Centre Català de Negocis (CCN) y uno de los principales impulsores de la candidatura a la Cámara de Comercio 'Eines de País', David Fernàndez.

Ha obtenido el apoyo de 51 personas (el 68,9%), mientras que el otro candidato al puesto, Salvador Vergés, ha sido votado por 13 personas (13,5%).

El pleno, celebrado de forma telemática, ha empezado sobre las 9.30 horas y aún se tienen que votar los dos otros cargos orgánicos: secretaría y tesorería.

El pasado de Paluzie

La barcelonesa es economista y profesora titular de Economía en la Universidad de Barcelona desde 2001. También es directora del Centro de Análisis Económico y de las Políticas Sociales (CAEPS) de la UB, integrado en el Instituto de Investigación BEAT (Barcelona Economic Analysis Team).

El 18 de febrero de 2009 fue elegida primera decana de la Facultad de Economía y Empresa de la Universitat de Barcelona. Renovó el mandato de decana el marzo de 2013, el cual finalizó el 19 de abril de 2017. El 1 de octubre de 2012 fue nombrada Colegiada de Honor por el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Barcelona, para destacar su trayectoria en el ámbito de la docencia y la investigación, pero también en reconocimiento a la Facultad de Economía y Empresa, heredera de la antigua Escuela de Estudios Empresariales. Es miembro de la Junta de la Facultad de Economía y Empresa en representación del profesorado y ha sido representando a la Junta de Personal Docente e Investigador por la Intersindical-CSC.

Ha publicado artículos sobre temas de comercio internacional y geografía económica en revistas internacionales como Journal of Economic Geography, Journal of Regional Science, Regional Studies, Papeles in Regional Science, Spanish Economic Review y Cliometrica, entre otros. También ha publicado artículos sobre el déficit fiscal de Cataluña y el sistema de financiación autonómica.