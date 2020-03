La diputada del PP Ana Pastor da positivo en coronavirus

La diputada del PP Ana Pastor ha dado positivo por coronavirus. Así lo ha anunciado la propia expresidenta del Congreso en su cuenta de Twitter. Este caso llega después de conocerse que tanto Javier Ortega Smith como otro diputado de Vox también están contagiados.

Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas.