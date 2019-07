Almeida, a Sánchez: "Los viajes en Falcon y en helicóptero están perjudicando la contaminación en Madrid"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha instado este miércoles a la ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a que antes de criticar medidas de otras administraciones pida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no se desplace en helicóptero o en Falcon porque contamina. "Esos trayectos en Falcon, en helicóptero en la ciudad de Madrid están perjudicando considerablemente la contaminación y la calidad del aire en la ciudad de Madrid", ha dicho el alcalde de la capital.

Almeida se ha manifestado en este sentido en declaraciones a los medios durante la entrega al Rey de la Llave de Oro del Municipalismo por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en respuesta a las críticas de la ministra sobre la reversión de la semipeatonalización de Galileo.

El alcalde de Madrid ha apelado a la "lealtad institucional" y ha afirmado que "el Gobierno de la nación debe mantener un mínimo de lealtad institucional".

La polémica de Galileo

Tras aludir al tuit de Ribera sobre la reversión de la semipeatonalización de Galileo, una medida que, según la ministra dificulta la mejora de la ciudad y la calidad de vida de los vecinos, Almeida ha recordado que el PSOE votó a favor de la reversión.

Lamento decir que discrepo profundamente... de fondo y de forma. Dignidad democrática tiene poco que ver con dificultar la mejora de la ciudad y la calidad de vida de los vecinos. https://t.co/3MjLjlATD5 — Teresa Ribera /🌹 (@Teresaribera) 3 de julio de 2019

"Yo le diría a la ministra que no se lance tan rápido, que pregunte a sus compañeros del Grupo Municipal Socialista que votaron a favor de la reversión integral del estado de la calle Galileo. ¿También acusa a sus compañeros socialistas en Madrid de perjudicar la calidad de vida de los madrileños? Creo que antes de hacer una crítica, antes de no respetar un mínimo el principio de lealtad institucional, la ministra de Transición Ecológica lo que debería haber hecho es informarse debidamente", ha manifestado Almeida.

En este sentido, ha añadido que hubiera bastado con que la ministra hubiese llamado a sus compañeros del Grupo Municipal Socialista en vez de "lanzarse a una crítica fácil, oportunista o carente de todo fundamento".

Mensaje a Sánchez

"Yo también estoy esperando que la ministra de Transición Ecológica, que está tan preocupada por la contaminación en la ciudad de Madrid, le diga a Pedro Sánchez que no se desplace en helicóptero de La Moncloa a Torrejón o que no utilice el Falcon desde Granada hasta Madrid, pudiendo venir en el mismo tren que lo llevó a Granada, porque desde luego esos trayectos en Falcon, en helicóptero en la ciudad de Madrid están perjudicando considerablemente la contaminación y la calidad del aire en la ciudad de Madrid", ha agregado el alcalde de la capital.

"Por tanto, le diría a la ministra que primero hable con el presidente del Gobierno y si eso luego ya se dirija al resto de las administraciones, pero que quien no da ejemplo de lucha contra la contaminación, y me remito al ejemplo del Falcon y del helicóptero de La Moncloa a Torrejón, no puede pedir ejemplo a los demás", ha añadido.

Tras asegurar que "el compromiso del Ayuntamiento de Madrid es total y absoluto en la lucha por mejorar la calidad del aire", Almeida ha advertido de que lo que no va a hacer es "seguir políticas fracasadas", al tiempo que ha señalado que "en 20 de las 24 estaciones que miden la contaminación en la ciudad de Madrid han empeorado los datos con la entrada en vigor de Madrid Central".

"No vamos a heredar un modelo fracasado que ha empeorado la calidad del aire en la ciudad de Madrid", ha apostillado.