Almeida presume de haber mejorado el protocolo anticontaminación de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto en valor este viernes que fue el PP quien "mejoró" el protocolo anticontaminación, y ha asegurado que en este nuevo mandato, a diferencia del de Manuela Carmena, la información se otorga con más anticipación a la ciudadanía.

"A diferencia del gobierno de Manuela Carmena, este gobierno por primera vez ha dicho cuál iba a ser el escenario que en aplicación del protocolo anticontaminación se iba a producir al día siguiente. Nosotros, que mejoramos ese protocolo, porque fuimos quienes dijimos que no se aplicaran matrículas pares o impares", ha expresado ante la prensa antes del comienzo del pleno extraordinario en Cibeles.

Por ello, tras reiterar que este gobierno municipal ha "anticipado a los ciudadanos una información que antes no tenía", ha asegurado que "no se encontrará una sola declaración" suya "criticando la aplicación del protocolo". "El problema no es el protocolo, sino la situación que permite llegar hasta la aplicación del protocolo", ha expresado.

"Chapuzas del Gobierno de Carmena"

Así, ha asegurado que "desde el primer momento" su formación mantuvo que el protocolo se iba a mantener, ya que además fue aprobado por la Comunidad de Madrid. "Lo que sí critiqué la aplicación del protocolo una vez superados los límites. Sí critiqué la improvisación y falta de planificación y chapuzas del gobierno de Carmena", ha lanzado.

"Parece razonable que una vez que salta el protocolo lo podamos advertir a las diez de la noche porque ya los ciudadanos tienen mucha información. Al día siguiente a las doce de la mañana ya habíamos dicho lo que iba a pasar al día siguiente", ha concluido.