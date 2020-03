Almeida lanza un grito desesperado al Gobierno: “No nos llega material sanitario desde hace una semana”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, vive los días más duros desde que asumió el cargo. Sin síntomas del coronavirus, no ha querido hacerse el test de detección de la enfermedad mientras sea asintomático. Sólo sale de casa para ir al Consistorio y ayer le llegó la "desagradable sorpresa" de que en la víspera se había multado a 830 madrileños por saltarse el confinamiento en domicilio, cuando el día anterior habían sido unos 230.

¿Cómo es su día a día desde que llegó el coronavirus?

Desde primera hora de la mañana, bien de forma presencial o desde casa, conectado con todos los delegados de área y la vicealcaldesa (Begoña Villacís) para que nos den las noticias y el resumen de lo que ha pasado en el día anterior. Por ejemplo, hoy (por este jueves) me he llevado la desagradable sorpresa de ver que hubo 830 detenidos, que son cuatro veces más que el día anterior. A partir de ahí, vemos cuáles son todas las gestiones pendientes por el Ayuntamiento en ese día y tratamos de resolverlas.

¿Se desplaza a Cibeles (la sede del Ayuntamiento)?

Tratamos de ir lo mínimo imprescindible. Permanecemos en nuestras casas y sólo cuando hay un motivo muy justificado, que puede ser atender a medios de comunicación o cuando los jefes de Policía Municipal, Bomberos y SAMUR tienen novedades, pues nos reunimos en el Centro de Emergencias. Ese es el día a día. Tratamos de ocuparnos de todo desde casa en la medida de lo posible.

¿Cuál es su mayor preocupación en estos momentos?

El suministro de materiales. Tenemos un problema gravísimo. Las cosas hay que decirlas tal y como son. Es la línea de comunicación que, desde el principio, hemos establecido en el Ayuntamiento con la ciudadanía y tenemos que decir que en estos momentos el principal problema es el suministro de material.

¿En qué se está notando esa falta de suministro?

Tenemos una serie de servicios esenciales que tienen que garantizar el funcionamiento de la ciudad. Y lo están haciendo en condiciones complicadas si no se nos suministra desde ya. Estoy hablando de los empleados de la funeraria municipal, que están enterrando y haciendo el servicio funerario de prácticamente todos los fallecidos por coronavirus. Y necesitan equipos especiales. Están al límite en estos momentos. Hablo de los servicios sociales. Por ejemplo, el servicio de atención a domicilio a los mayores y tienen que ir con protección las personas del Ayuntamiento. Estoy hablando de la Policía Municipal que está constantemente patrullando la ciudad y que tiene contacto con ciudadanos. O de los conductores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Es decir, servicios determinantes para que aún en estas circunstancias la sociedad pueda seguir funcionando y que, por otra parte, se minimice total y absolutamente el riesgo de contagio de aquellas personas que tienen que estar en la calle.

Básicamente, ¿faltan mascarillas y guantes?

Lo que se llaman equipos de protección individual.

¿Y ese suministro depende ahora del Gobierno central por el estado de alarma?

Eso ahora depende del Gobierno central el que pueda llegar.

La carta al ministro Illa

¿Y se lo han pedido al Gobierno de Pedro Sánchez?

Nosotros hemos enviado la semana pasada una carta al ministro de Sanidad (Salvador Illa) advirtiéndole de las necesidades que teníamos y no hemos recibido nada, las cosas como son. No voy a culpar al Gobierno, lo que le pido es agilidad. Así de sencillo. Tiene que tener más agilidad en proporcionar suministros y materiales.

Me imagino que le preocupa que Madrid sea el epicentro de la enfermedad.

Es el epicentro y los datos están ahí. Desgraciadamente, somos la región y la ciudad más castigada. Somos la ciudad con mayor número de habitantes, casi el doble que Barcelona. Por tanto, todos necesitamos pero hay que atender obviamente a la situación que cada uno nos encontramos para hacer ese suministro. De verdad, es imprescindible para nosotros.

Desde la carta de la semana pasada, ¿no les ha llegado ningún suministro?

No. Yo tengo contacto directo con el delegado del Gobierno (en Madrid, José Manuel Franco) que es con el que hablo habitualmente porque es el cauce que se ha establecido. Nosotros confiamos en que llegue rápido, pero es cierto que no hemos recibido nada.

Las cifras son muy preocupantes. El miércoles falleció en Madrid una persona cada 16 minutos por culpa de coronavirus. ¿Se imaginó este escenario?

Desgraciadamente, se están cumpliendo de forma clara las previsiones a las que apuntaban las autoridades sanitarias. Y eso quería decir que en esta semana, iba a haber un aumento muy importante, tanto de contagiados como de fallecidos. Por tanto, si hay esas previsiones, tiene que estar a la altura los suministros porque al final, donde nos lo jugamos todo, es en el tema sanitario. Así de sencillo.

De cada decisión que nosotros adoptemos y la agilidad con la que la implantemos, influye en que podamos seguir salvando vidas. Por tanto, si hay que cerrar Madrid, que se cierre Madrid"

¿Ha llegado el momento de cerrar Madrid?

Creo que no ha llegado el momento. En este momento, no hay que cerrar Madrid, porque estamos cumpliendo, desgraciadamente, las expectativas para las cuales también se habían planteado las medidas que se han adoptado. Pero hay que hacer la reflexión de que si hay que cerrar Madrid, se cerrará Madrid. Y que los ciudadanos sean conscientes de que las autoridades tenemos que adoptar todas las medidas en cada momento que sean más adecuadas en la situación en lo que nos encontremos. De cada decisión que nosotros adoptemos y la agilidad con la que la implantemos, influye en que podamos seguir salvando vidas. Por tanto, si hay que cerrar Madrid, que se cierre Madrid.

¿Ve un relajamiento en los madrileños a la hora de mantener el confinamiento en sus casas?

No diría un relajamiento. Lo que digo es que todos somos conscientes de la dificultad de la situación, que es complicadísimo desde el punto de vista psicológico vernos recluidos en nuestras casas todo el día. Por lo tanto, es lógico que se puedan producir situaciones de fatiga psicológica, pero tenemos que vencer esa fatiga psicológica, ver los mejores medios para que cada día no nos pueda en nuestra casa. Y, por tanto, que no tengamos la tentación de salir a la calle. Porque, cuando más resistamos ahora, menos tendremos que resistir en el futuro. Es así de sencillo. A todos nos compensa en este momento, por dura que sea la situación, no quebrantar las normas que regulan el estado de alarma y, por tanto, las normas de confinamiento. Cuanto más lo hagamos (el salir a la calle), más tardaremos en salir.

Hablaba de las multas, que van a más.

Van a más y a nosotros nos preocupa. Ayer (el miércoles) tuvimos 830 sanciones cuando el día anterior hubo unas 230. Prácticamente se ha cuadruplicado. Por eso, ruego primero a los madrileños que a pesar de la fatiga y del cansancio, permanezcamos en casa. Y dos, es un compromiso hacia todos aquellos que están demostrando coraje cívico y responsabilidad con la sociedad. No les vamos a defraudar a estos últimos desde el Ayuntamiento y no vamos a permitir que personas, con su irresponsabilidad, pongan en peligro a los demás. Por tanto, lo vamos a perseguir.

Llegado el caso, ¿aceptaría un toque de queda en algún momento del día?

Eso sí que a nosotros nadie nos los ha planteado. Así que difícilmente puedo pronunciarme.

Desinfección en torno a las residencias

¿El Ayuntamiento puede hacer algo con las residencias de mayores, donde hemos visto tantos dramas en los últimos días?

Nosotros, en primer lugar, lo que estamos haciendo es aplicar un procedimiento especial de desinfección de todas las manzanas que están alrededor de las residencias y centros de mayores. Lo hemos puesto en marcha y es una medida imprescindible tras haber conocido lo que hemos conocido. Por tanto, que los madrileños que vivan alrededor de los centros de mayores o de residencias donde se han producido estos dramáticos sucesos, que tengan la seguridad de que el Ayuntamiento ha reforzado todos los procedimientos para la adecuada desinfección de acuerdo a la gravedad de los sucesos que ahí se han producido. También hemos ofrecido nuestra colaboración a la Comunidad de Madrid para que los Bomberos puedan colaborar en la desinfección de las propias residencias.

Ha caído muchísimo la afluencia de viajeros en los autobuses. ¿Qué datos tiene?

El delegado de Medio Ambiente (Borja Carabante) me ha dicho que hay 1,8 millones de personas que transportamos desde la EMT en días normales y que ayer (el miércoles) fueron 187.000 las transportadas. Es decir, un 10%.

¿Y es necesario tener la misma afluencia de autobuses?

En este punto, nosotros aplicamos que a más autobuses con menos demanda habrá más espacio dentro de los autobuses. Obviamente, la concentración de personas es un riesgo. Cuanto más tengamos la capacidad de esponjar la situación de las personas dentro de los autobuses, mejor. No debe ser una tentación que haya el mismo número de autobuses porque, aun así, la Policía municipal velará en todo momento en que los que viajan en el transporte público, lo hagan amparados por uno de los supuestos del estado de alarma.

Ayer decretó la suspensión de los desahucios, la moratoria de los alquileres de los inmuebles de la empresa municipal de vivienda y que los sanitarios puedan aparcar gratis en los estacionamientos municipales…

…Ya era en la calle y ahora les dejamos en los subterráneos. Porque queremos facilitarles la vida.

Es un disparate que en vez de poner esos 420 millones en la calle para (...) todos los sectores afectados por la actividad, los tengamos que disponer en entidades de crédito

¿Qué otras medidas tiene ahora en estudio sobre la mesa?

Lo que tenemos claro es que tenemos que actuar constantemente sobre los escenarios que se generen. Y con dos factores. Uno, la movilidad. De ahí que facilitemos el desplazamiento en vehículos particulares de los sanitarios. Y dos, la concentración de personas. Así que evaluamos y revaluamos las medidas adoptadas para garantizar que estos sean los factores que no puedan propiciar el contagio y podamos aplanar la curva. Y tres, es necesaria la protección social de las personas en la ciudad de Madrid. Y cuatro, la situación de emergencia económica en la que nos encontramos. Esos cuatro ejes de actuación son muy importantes para nosotros.

Precisamente, están preparando un plan de choque para autónomos y empresas. ¿Qué cifras manejan?

Explico la situación. Hoy hemos aprobado en Junta de Gobierno la liquidación de presupuestos y el Ayuntamiento, por imperativo legal, tiene que destinar 420 millones de euros a amortizar anticipadamente deuda. Esto es un disparate económico porque, tal y como están los tipos de interés, sale más barato seguir pagando y con intereses que amortizar anticipadamente. Es un disparate que en vez de poner esos 420 millones en la calle para beneficiar a autónomos, empresarios, pymes y a todos los sectores afectados por la actividad, los tengamos que disponer en entidades de crédito.

Entonces, ¿alguna petición al Gobierno en este sentido?

Que seamos rápidos y ágiles en la emergencia económica. Que se nos permita a los ayuntamientos que estamos en esta situación poder destinar ese dinero a reactivar la economía.

¿Necesita el aval del Gobierno para flexibilizar la regla de gasto?

Sí, lo necesito e, insisto, se puede hacer. Es una reforma legal y hay que actuar. Es cierto que hay cierto consenso en que las medidas del Gobierno van en la buena dirección, pero podemos mejorar ese conjunto de medidas. No critico al Gobierno, sino que quiero ampliar ese conjunto de medidas. Y lo tenemos muy fácil para poder hacerlo.

¿Y qué requeriría?

Un real decreto en el que se requiera un cambio legislativo. Además, ni siquiera pido la utilización de los 420 millones, sino que al menos (el Gobierno) nos deje utilizar una parte. Si son 100, también me vale. Todo esfuerzo en estos momentos cuenta.

La imagen de Madrid en el mundo

Mientras llega o no ese dinero, ¿cómo se puede ayudar a los comercios, restaurantes o bares que han tenido que cerrar?

Hemos dicho que estamos dispuestos a rebajar un 25% el IBI a 105.000 establecimientos de este tipo, a rebajar el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) y que, dependiendo de la disponibilidad económica, podríamos quitar también la tasa de residuos. Además, vamos a tener que tomar medidas muy contundentes para recuperar la imagen de Madrid en el mundo lo antes posible. Teníamos unas cifras espectaculares de turismo y tendremos que adoptar medidas muy rápidas y contundentes. Eso va a exigir dinero.

¿Alguna estimación?

No, estamos estudiándolo porque queremos hacer en colaboración con el sector privado, que es el que mejor va a saber y detectar esas necesidades.

Hasta que pase lo peor no se podrá hacer esa campaña de publicidad.

No, no se podrá. Pero tenemos que pensar qué vamos a hacer el día después.