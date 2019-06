Almeida (PP) será alcalde de Madrid tras la cesión de Cs y si Vox no lo impide este sábado

José Luis Martínez-Almeida (PP) se convertirá en el nuevo alcalde de Madrid tras cerrar 'in extremis' un pacto con Ciudadanos, que finalmente ha renunciado a su pretensión de que Begoña Villacís ocupase durante dos años el bastón de mando de la capital. Todo, si Vox no lo impide este sábado, cuando debe constituirse el nuevo Consistorio.

El Partido Popular y Ciudadanos han protagonizado una tensa negociación sobre la presidencia del equipo de gobierno municipal, que se salda con el acuerdo previsible a escasa horas de que se constituya el pleno del Ayuntamiento, en una sesión que está aún señalada por la incertidumbre. Todas las miradas estarán pendientes esta mañana de sábado en la decisión de Vox, cuyos cuatro votos son necesarios para que se consume la investidura.

Fuentes populares han asegurado que el partido de Abascal reclama entrar en el Gobierno municipal para dar el visto bueno al arreglo. "Quieren concejalías", han señalado estas fuentes, algo que desde el primer momento han rechazado tanto desde las filas populares como desde la formación naranja. Esta reclamación ha sorprendido a los dos partidos mayoritarios del bloque del centroderecha ya que hasta ahora desde el partido de Abascal no se ha hablado de pretensiones para entrar en el Gobierno del Ayuntamiento. "Quieren darse importancia, seguro que aflojan al final", dicen estas fuentes, que aseguran que la actitud de Abascal es conseguir todo el protagonismo que pueda en estos lances negociadores.

Con este acuerdo, la actual alcaldesa en funciones, Manuela Carmena, no podrá mantenerse en su puesto tras cuatro años de gestión, pese a haber sido la candidata más votada en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo, donde obtuvo diecinueve concejales.

La tarde del viernes fue de una intensidad extrema. Los equipos de PP y Ciudadanos se reunieron desde las 13,30 horas en la sede del Ayuntamiento en la calle Mayor. Se avanzaba en un consenso sobre programa, que incluye finalmente quince folios y se descartaba finalmente la propuesta del partido naranja sobre una rotación al frente del Consistorio, al estilo de lo que se ha pactado en el Consistorio de Badajoz. A media tarde, Almeida se dirigió a la sede nacional del PP en Génova para reunirse con Teodoro García Egea, secretario general de la formación y responsable último de los pactos de gobierno en toda España.

Begoña Villacís, finalmente retiraba su candidatura a la allcaldía, aparcaba también la opción bianual rotatoria y finalmente asumía la del gobierno de coalición en el que la líder de Ciudadanos asumirá la vicealcaldía madrileña. Una solución que parece ser la más adecuada, a la espera del reparto de las áreas de gobierno. Aquí entra en función la postura de Vox, que tiene la última palabra y que no tendría empeño en, si no se le da satisfacción, no sumarse a este acuerdo con lo que Carmena quedaría reelegida alcaldesa.

Martínez-Almeida era una apuesta personal de Pablo Casado y ha llevado las riendas de la oposición durante los últimos dos años de Carmena en el Consistorio. Sustituyó como portavoz del Grupo Municipal Popular a Esperanza Aguirre, que presentó su dimisión en 2017 tras el ingreso en prisión de Ignacio González por el caso Lezo. Fuentes de Vox están en contra porque quieren concejalías.

El silencio desde las filas del partido de Abasca era la tónica en los primeros momentos tras conocerse el acuerdo entre PP y CS. Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros ya anunció que rechazaban el acuerdo de PP y Cs por el Ayuntamiento de Zaragoza y que ocurrirá lo mismo en Madrid si no se le toma en consideración. Ciudadanos, como se sabe, no está dispuesto a sentarse a negociar con Vox, por lo que el diálogo a tres se ha convertido en un imposible.

(Habrá ampliación)

Noticia de última hora en elaboración. Puede seguir toda la actualidad en www.vozopopuli.com, a través de nuestras redes sociales (Twitter o Facebook). También está disponible toda la información en nuestra aplicación móvil de Vozpópuli, gratuita tanto para iOs como para Android.

Sigue las últimas noticias de Vozpópuli. Somos un medio digital independiente y liberal. Trabajamos para publicar información política, económica y social en España, con rigurosidad y libertad. Nuestro compromiso es con la verdad, sin fanatismos, con los datos y el análisis en torno a políticos, banca y empresas. Nuestro ideario tiene tres líneas rojas innegociables: ser libres, ser fiables y ser honestos.