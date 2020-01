Alfonso Guerra critica la "chusca" gestión del Gobierno del 'caso Ábalos' y apunta a Podemos

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha criticado la "chusca" gestión del Gobierno respecto a la reunión que mantuvieron el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, información adelantada por Vozpópuli.

El histórico socialista ha explicado que "la gestión ha sido mala". En una entrevista concedida al programa Más de uno de Onda Cero, Guerra ha indicado que dicha reunión se tendría que haber realizado "en Túnez". Allí, según él, el Gobierno podría "haber arreglado el asunto que tenían que resolver".

Además apunta a Unidas Podemos como posible causante de la crisis, ya que ha relatado que "a lo mejor Pablo Iglesias ha invitado al Gobierno venezolano a venir aquí, y a lo mejor luego se han dado cuenta de que no podía pisar suelo español".

Podemos "pone condiciones"

Respecto al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, aunque ha matizado que este no tiene poder, sí que ha criticado que Sánchez no lo recibiera en su reciente viaje a Europa: "Todo el mundo lo ha recibido, no puedo explicar porqué España no, más allá de que parte de Podemos haya puesto condiciones".