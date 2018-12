Guerra vuelve a la carga contra Sánchez: "Juega de manera hábil, pero muy poco sólida"

Alfonso Guerra ha vuelto a la carga contra la gestión que está haciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de ganar la moción de censura.

"La moción de censura es legal y legítima. Pero claro, (Sánchez) se sube a la tribuna para decir que esto es para convocar elecciones, que si se retira el presidente se acaba…y ahora vamos a agotar la legislatura", dijo el ex vicepresidente del PSOE. "Se juega de una manera hábil, pero no creo que muy sólida".

Guerra es uno de los pocos miembros de la llamada vieja guardia del PSOE que sigue censurando algunas políticas de Sánchez. Incluso ha pedido la aplicación de un 155 indefinido en Cataluña. El resto de los dirigentes más veteranos del socialismo ha dado en general un paso al lado, porque, dicen, no quieren victimizar a Sánchez.

Coloquio en Barcelona

Las palabras de Guerra corresponden a un coloquio sobre el 40 aniversario de la Constitución organizado por el Club Tocqueville en Barcelona.

El evento, que se celebró el pasado 11 de diciembre, fue cerrado a los medios de comunicación, pero el debate se ha colgado recientemente en YouTube. Además de Guerra, participaron el ex ministro Rafael Arias-Salgado y el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional Eugeni Gay. El coloquio fue moderado por los catedráticos de Derecho Constitucional Teresa Freixes y Josep Maria Castellà, de la UAB y la UB, respectivamente.

Guerra aseguró que el derecho a decidir no existe y recalcó que "cuando una mayoría pide una cosa" no quiere decir que "tenga derecho a esa cosa", en un alusión al proceso separatista. "Hay cosas que no se pueden decidir", afirmó.

El ex vicepresidente del PSOE se mostró partidario de realizar "reformas en la Constitución", pero no "de la Constitución". Y advirtió de que España debe enfrentar la realidad de que hay un sector de la población que rechaza el texto constitucional.

"La Constitución del 78 fue apoyada por más del 90% de diputados y senadores, y casi el 90% de los ciudadanos", explicó. "Ahora hay al menos 90 diputados en la Cámara que no quieren esta Constitución. Hay que enfrentar esa realidad".

Un "acta de paz"

Guerra citó algunos artículos susceptibles de reforma para los que cree puede haber un consenso amplio, como por ejemplo la supresión de la primacía del hombre sobre la mujer en la sucesión a la Corona. También habló de la modificación del artículo 99 para evitar el bloqueo que se vivió en 2015, cuando Mariano Rajoy declinó presentarse a la investidura. Una situación que no preveía el actual texto.

A pesar de esas reformas, Guerra hizo una encendida defensa de la Constitución. Durante su intervención dijo que la española no sólo cumple con los requisitos básicos de cualquier democracia occidental, sino que además tiene un principio que la hace única en el mundo. En su opinión, es "un acta de paz".

"La Constitución es un armisticio firmado por toda la historia de siglos de españoles enfrentados. Se acaba con una dictadura larga, cruel; con una guerra terrible y con dos siglos de enfrentamiento de aquellas dos Españas".