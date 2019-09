Alfonso Alonso califica de "sorprendente" el acercamiento de Rosa Díez al PP

El acercamiento de Rosa Díez al PP, impulsado por el propio Pablo Casado, no ha pasado por desapercibido entre los populares vascos. Su líder, Alfonso Alonso, ha calificado de "sorprendente" este hecho. En una entrevista en la Cadena Ser, Alonso ha indicado sobre la expolítica de PSOE y UPyD que "los conversos me parecen muy bien si no se pasan de entusiasmo".

"Con Rosa díez hemos tenido coincidencias, porque ella tuvo una etapa activa de defensa contra ETA, pero también hemos tenido profundas diferencias: no tuvo mucha lealtadad con nosotros", ha explicado el exministro de Sanidad. "Arremetía mucho contra el PP en el pasado, tiene una personalidad extraordinariamente versátil", ha sentenciado sobre Díez.

Lo hace dos días después de que Vozpópuli adelantase que Rosa Díez se volvía a acercar a Pablo Casado en plena sucesión en el PP vasco. Antes, en abril pasado, Díez participó en la campaña electoral de la número uno por Barcelona al Congreso y hoy portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo.

Díez en un acto del PP

En medio de esta 'polémica' por la posible entrada de Rosa Díez en el PP, Casado clausura este jueves unas jornadas organziadas por su partido en el Congreso bajo el título 'Españoles en defensa de lo común', en un momento en que los 'populares' están impulsando la unión del centro-derecha y apuestan por la coalición España Suma en caso de elecciones generales.

Dicho acto contará con una ponencia de la exlíder de UPyD, hecho que ha acrecentado los rumores de ese posible fichaje de Díez por los populares. También tomarán la palabra el escritor ÁlvaroPombo; el presidente del PP en Cataluña, AlejandroFernández; y la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada.

Además, la portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha remitido cartas a los portavoces de PSOE, Ciudadanos, Vox, Coalición Canaria y PRC de Cantabria. También ha cursado otras invitaciones, como al actual líder de UPyD, Cristiano Brown, que ha confirmado su asistencia.