Alonso lanza un órdago a Génova y dice que no firmará el acuerdo con Ciudadanos

El líder del PP en País Vasco, Alfonso Alonso, ha lanzado un órdago a Génova y asegura que no firmará el acuerdo con Ciudadanos en la región para concurrir coaligados a las elecciones vascas del 5-A. El ex alcalde de Vitoria y ex ministro ha comunicado a la dirección nacional de su partido que ha conocido el acuerdo por la prensa y que no lo comparte. Por ello, amenaza con no suscribirlo. El tiempo para registrar la coalición expira este viernes a las doce.

El equipo de Alonso ha explicado a Efe que no es cierto que haya dado "plantón" a una supuesta reunión en Génova o que el dirigente del PP vasco esté "desaparecido" ya que, por el contrario, continúa esperando a que el PP nacional responda a sus llamadas. El diario El Mundo publicaba un par de horas antes esos datos desmentidos por el propio interesado.

Las citadas fuentes aseguran que a las doce de la pasada noche se le citó a través de un mensaje de móvil a una reunión en Génova para las once de la mañana de este viernes en la que debía firmar el acuerdo con Cs. Alonso contestó que le era imposible acudir y que además desconocía el contenido del acuerdo ya que no había participado de la negociación y por el que, según Cs, el PP cedería los números dos de la lista electoral de Álava y Vizcaya en los comicios del 5 de abril al partido naranja.

"Inasumible"

La decisión de Alonso llega tan solo unas horas después de que el PP vasco se plantase contra las exigencias de los 'naranjas' de cara a la candidatura conjunta que ambas formaciones pactaron este miércoles para las elecciones vascas del próximo 5 de abril.

"La propuesta anunciada por Ciudadanos sobre las candidaturas para una posible coalición electoral en el País Vasco es inasumible, no guarda relación con la realidad de cada partido aquí y no forma parte de ningún acuerdo con el PP", escribieron los populares de Euskadi en su cuenta de Twitter.

La propuesta anunciada por @CiudadanosCs sobre las candidaturas para una posible coalición electoral en el País Vasco es inasumible, no guarda relación con la realidad de cada partido aquí y no forma parte de ningún acuerdo con @populares — PP Vasco (@PPVasco) February 20, 2020

Este mensaje era una respuesta al secretario general de la formación 'naranja', José María Espejo, que afirmó este jueves que Ciudadanos ocupará el segundo puesto en las listas electorales por Álava y Vizcaya, así como que siguen negociando cómo sería el resto del reparto en las candidaturas de la coalición.

A contrarreloj

Ambos partidos están negociando a contrarreloj los detalles de su coalición, incluido el nombre, porque tienen que cerrarlo este mismo viernes. A las doce de esta noche expira el plazo para poder registrar una coalición electoral. Eso sí, para cerrar las listas hay tiempo hasta el 1 de marzo.

Lo que está ocurriendo con la coalición con Ciudadanos en las últimas horas es el penúltimo choque entre la dirección del PP vasco y sus superiores de Génova. Las relaciones entre ambas partes no son las mejores. Prueba de ello es el culebrón de varias semanas que se vivió para la designación del propio Alonso como candidato.

En Ciudadanos están sorprendidos con lo que está ocurriendo. Se remiten al acuerdo alcanzado con la dirección nacional del PP. Y achacan esta situación a problemas internos del PP.