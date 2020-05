El 'polvorín' de Alcorcón: Vox denunciará a la alcaldesa por "vulnerar derechos"

El eco de las cacerolas de Núñez de Balboa suena con fuerza en Alcorcón. La alcaldesa de la localidad madrileña, la socialista Natalia de Andrés, ha cerrado por decreto la Plaza de los Príncipes de España, en el barrio de Parque Lisboa tras la tensión que vivida este lunes en el municipio.

Vox Alcorcón quiere denunciar ante la Justicia a la regidora por "vulneración de derechos fundamentales" y en favor de "la libertad de tránsito".

Fue en aquella plaza donde coincidieron una cacerolada contra el Gobierno de Pedro Sánchez y una contraprotesta de jóvenes autodenominados "antifascistas" y que defendían la república con proclamas como "muerte al rey y a sus hijas".

"La hemos clausurado para evitar contagios por covid-19 ante las aglomeraciones de los últimos días y así proteger a los vecinos y vecinas", informó De Andrés través de sus redes sociales.

Según la socialista, este tipo de acciones ponen en "grave peligro" la salud de la ciudadanía de la zona, afirmando que "es nuestra obligación actuar para defender la salud de la población".

La alcaldesa del PSOE tacha los dos actos de "ilegales"

De Andrés llama "a la calma y a la convivencia en la ciudad" y tacha ambos movimientos de "ilegales". "No deben volver a celebrarse, ya que se está poniendo en riesgo la salud de todos los vecinos con estas iniciativas", considera.

Desde las filas de Vox reprochan que se trate por igual "un acto de protesta espontánea con cacerolas en el que han participado familias trabajadoras de la ciudad respetando las distancias de seguridad" que "la concentración con convocatoria previa de un grupo de jóvenes radicales sin mascarillas y pegados unos a otros".

"El estado de alarma no anula los derechos fundamentales como la manifestación o la libertad de tránsito. Esas personas salieron a pasear a la hora que está permitida y se manifestaron con cacerolas guardando distancias", defiende Vox Alcorcón. La formación liderada por Santiago Abascal llevará el asunto ante la Justicia.

"La alcaldesa tiene los plenos paralizados, gobierna con reales decretos"

Por otro lado, tanto Vox como el resto de partidos de la oposición denuncian que la alcaldesa mantiene paralizados los Plenos ordinarios del Ayuntamiento desde hace tres meses.

"Gobierna a base de reales decretos", critican fuentes del consistorio. "Mantiene paralizada la actividad parlamentaria y vulnera el derecho a la información del resto de grupos, no se nos informa de nada", añaden.

El Ayuntamiento de Alcorcón está gobernado en coalición por el PSOE y Unidas Podemos. El teniente de alcalde y portavoz de Unidas Podemos, Jesús Santos, opina que "las caceroladas rompieron el consenso" de usar la vía pública con responsabilidad "y por eso tienen respuesta".

Efectivos de la Policía Nacional que acudieron al lugar de la protesta tuvieron que realizar un cordón de seguridad entre los antifascistas allí congregados y los manifestantes que golpeaban sus cacerolas al grito de "libertad" y "gobierno dimisión".

Ante las críticas recibidas por cerrar la plaza, De Andrés se hace eco de la decisión del Tribunal Supremo por la cual rechaza suspender cautelarmente la orden ministerial que reguló los desplazamientos de los menores durante el estado de alarma al considerar que el derecho a la vida y a la integridad física prevalecen frente a la libertad de reunión o circulación.

No obstante, se trata solo del rechazo a la medida cautelar solicitada por un particular y la Sala de lo Contencioso aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto.