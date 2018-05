Trifulca en un pleno de Boadilla por la presencia del abogado de un denunciante de Gürtel

La trama Gürtel ha llegado a algunos plenos municipales como el de Boadilla del Monte (Madrid). Su alcalde del Partido Popular, Antonio González Terol, ha lamentado en el pleno que uno de los concejales del municipio sea abogado de alguien que denunció la trama. Según ha indicado González Terol, muy próximo a Esperanza Aguirre y a Ignacio González, que alguien del Ayuntamiento ejerza de defensa de alguien que destapó a Francisco Correa es negativo para el consistorio.

González Terol se refería sin mencionarlo a Ángel Galindo (Alternativa por Boadilla), que ejerce de abogado de José Luis Peñas. Este es exconcejal del PP de Majadahonda y desveló la trama al presentar una denuncia y aportar conversaciones, pero ha sido condenado a 4 años y 9 meses de prisión por delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, malversación y prevaricación.

“Si yo le computo los minutos de publicidad en televisión que tenemos en positivo, no por la Gürtel, no por tener al abogado defensor de José Luis Peñas… no por lo negativo, sino por lo positivo de este Ayuntamiento…”. Este ha sido el motivo por el que el pleno de este viernes en el municipio ha sido más arduo de lo habitual. Por una partida dedicada a la cultura y los minutos que se dedican a hablar de ello en la televisión autonómica, el presidente del pleno ha señalado como negativo que entre los concejales esté el defensor de Peñas, sin que ninguno de los presentes hubiera sacado el caso. Ángel Galindo ha exigido la disculpa del alcalde, a lo que Terol ha respondido: “¿Usted ha sido el abogado de un señor que ha sido condenado a cinco años sí o no?”.

En ese momento, la oposición (PSOE, Ciudadanos y Alternativa por Boadilla) ha abandonado el pleno al considerar que se trataba de “un debate sin sentido”. Así lo ha señalado Ricardo Díaz, portavoz de Cs, que asegura que el hecho de que el presidente de un pleno haga referencia a la labor profesional de alguien como “algo peyorativo” es incomprensible. “Me avergüenza”, añade.

"Cambiar la ley para echarle"

Galindo, por su parte, señala que se trata de algo que ocurre con bastante frecuencia. Según cuenta el de APB, Terol ha tratado de cambiar la ley en el Congreso para poder echarle del Ayuntamiento. “Intenta humillarme y despreciarme, pero no lo consigue, estoy muy orgulloso de nuestro trabajo”, señala el concejal en relación a ser abogado de Peñas. Con este punto coincide Díaz, que afirma que ya ha ocurrido “en varias ocasiones”. “Falta a las normas parlamentarias elementales”, añade.

Ha caído Esperanza Aguirre e Ignacio González, que eran su madrina y su padrino y tiene la mala suerte de tenerme a mí en la oposición"

Según declara el de la formación naranja, el actual alcalde “demuestra que no sabe dirigir el pleno”. Díaz establece un paralelismo con el fútbol: “Debería ser el árbitro, no intervenir, pero quita la palabra a su concejala y responde él (…) Participa en intervenciones partidistas”.

Galindo ha tratado de conseguir que Terol se retractase, pero como respuesta Terol ha señalado que “todo lo que tenga que ver con la Gürtel es negativo”. El de APB defiende que gracias a Peñas, “el PP ha caído en el descrédito de la corrupción. Ha caído Esperanza Aguirre e Ignacio González, que eran su madrina y su padrino y tiene la mala suerte de tenerme a mí en la oposición", ha agregado. Díaz, por su parte, ha hecho referencia a que el popular se ha metido en un debate en el que “el PP sale muy mal parado”.