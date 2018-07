El alcalde de Arroyomolinos ignora a la dirección de Ciudadanos y se niega a dimitir

"El Regidor pone de manifiesto que el daño sufrido contra su persona en medios, con datos filtrados y no siempre contrastados, supone una vulneración de su derecho a la presunción de inocencia. En tanto su situación procesal no quede perfectamente definida y aclarada tiene la intención de continuar con sus responsabilidades al frente del Ayuntamiento de Arroyomolinos". Con este comunicado, Carlos Ruipérez, alcalde del municipio madrileño, se planta ante la dirección de su partido, que le ha pedido la dimisión inmediata bajo riesgo de expulsión.

En este extenso comunicado, Ruipérez realiza más justificaciones. Por ejemplo, indica que "en Arroyomolinos no existen semáforos con radar. Cabe recordar que los de Avda. Unión Europea son señales luminosas y no semáforos como tal. Poner de manifiesto, a modo de ejemplo, que en 2013 se recaudó por multas 140.585 euros y en 2017 un total de 48.893 euros. Estos datos ponen de manifiesto que no ha habido un aumento de la recaudación por estás infracciones".

Desde Ciudadanos se le instó en la mañana del miércoles a dimitir: La formación naranja mandó un requerimiento al alcalde después de que éste prestara declaración ante el juez y le dejara en libertad con cargos, exigiéndole la renuncia.