'El Albondiguilla': "En 2005 ya informé a Juanma Moreno de las actividades de Bárcenas"

Arturo González Panero, el exalcalde del PP de Boadilla del Monte (Madrid) al que el cabecilla de la 'Gürtel', Francisco Correa, llamaba 'El Albondiguilla' (por su estatura), ha vuelto a saltar a la actualidad tras conocerse que en la grabación de la conversación que el comisario jubilado José Manuel Villarejo mantuvo en 2009 con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se habló de que el entonces primer edil informó al agente de las presiones que recibió del exgerente del PP Luis Bárcenas para que determinadas empresas fueran adjudicatarias de contratos municipales.

Vozpópuli entrevista a 'El Albondiguilla', imputado en 'Gürtel', quien asegura que puso en conocimiento en 2005 de la dirección nacional del PP, en concreto del actual candidato del PP a las elecciones andaluzas, Juanma Moreno, las presuntas llamadas que recibió de Bárcenas para favorecer a algunas empresas. La red 'Gürtel' operó hasta su desarticulación en 2009 tras la detención de Francisco Correa. Este diario ha conversado con un portavoz de la campaña electoral del PP andaluz, que ha desmentido la reunión de 2005 con González Panero, a quien acusa de querer perjudicar a Moreno en plena campaña electoral.

Sin embargo, el juez que investiga el caso de 'los papeles de Bárcenas' en la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado a declarar el 28 de noviembre como testigo a 'El Albondiguilla', quién explica a este diario que tiene intención de informar al instructor de las presiones que sufrió del tesorero del PP para que adjudicara contratos municipales a determinadas empresas.

¿Es verdad que usted tuvo cierta amistad con el excomisario José Manuel Villarejo?, ¿cómo le conoció?

Le conocí porque el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Boadilla del Monte establecía la expropiación de su casa para hacer un aula de la naturaleza. Y eso lo habían establecido por su cuenta los técnicos del Ayuntamiento. Me pidió una reunión para decirme que no era normal que le expropiaran. Y yo fui a verla junto a la secretaria general del PP municipal, María Jesús Díaz Pérez, que era también primera teniente de alcalde y que en diciembre del 2008 se presentó contra mí en las elecciones a presidente local apoyada por Bárcenas, el concejal impuesto en Boadilla, Francisco Sánchez Arranz, Francisco Granados y toda su gente. Y en esa visita a la casa de Villarejo nos convencimos de que no era lógico quitarle la vivienda a una persona para hacer un aula que podría construirse en cualquier otro sitio.

¿No fue usted el que le permitió construir esa casa en una zona verde?

Es mentira que yo aprobara la construcción de la vivienda de Villarejo, ya que se había hecho antes de que yo fuera alcalde. Y sí es verdad que después nos reunimos en varias ocasiones y llegamos a tener una cierta confianza. Y yo le conté las llamadas que había recibido de Bárcenas.

¿Pero informó a la dirección nacional del PP de que Bárcenas le había llamado para pedirle que favoreciera a unas empresas concretas en los contratos de Boadilla del Monte?

Sí, fui a la sede nacional de la Calle de Génova acompañado de Manuel Horrillos, que era el secretario general del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que también había sido secretario en Ávila cuando Ángel Acebes era alcalde y también subdelegado del Gobierno en Cuenca bajo un Gobierno de José María Aznar. Era una persona muy del partido. Y yo le tenía de secretario del Ayuntamiento, y como era uno de los asesores del partido en el tema del Pacto Local, por las tardes iba mucho a Génova, y por eso estaba en contacto permanente con Juanma Moreno y Soraya [Sáenz de Santamaría]. Yo le conté, como le conté a Villarejo, que me había llamado Bárcenas, y entonces me dijo: vamos a contarlo.

¿Y quién le recibió en la sede nacional del PP?

Fui al despacho de Juanma Moreno. Fue a principios de 2005, después de que Bárcenas me llamara para que favoreciera a una empresa. Esta llamada tuvo lugar a finales de 2004 o principios de 2005, y por eso me fui al partido a denunciar los hechos.

¿Juanma Moreno, el ahora candidato del PP andaluz?

Si.

Pero, ¿por qué le recibió él?

Porque era el secretario de Política Municipal a nivel nacional, y una persona de confianza de Soraya [Sáenz de Santamaría]. Yo creo que acudí a verle después de hablar con Villarejo, y le conté el contenido de las llamadas que me hizo Bárcenas.

¿Qué le pidió Bárcenas?

Eso se lo quiero contar al juez, que me ha citado a declarar. Pero sí le puedo decir que un constructor me llamó para decirme que le habían ofrecido el contrato de mantenimiento de las calles de Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón, Alcalá de Henares, Arganda del Rey y Majadahonda, y yo me negué. Y al final se lo dieron a Hispánica. Y por eso cuando me llamó Bárcenas para decirme que se lo teníamos que dar a una empresa, pues yo creo recordar que le dije: estaba esperando esta llamada, ya que en los otros pueblos ya le habían dado los contratos a esta firma. Si a alguien le habían ofrecido los contratos y los rechazó tras hablar conmigo, pues estaba claro que Hispánica sí podría haber aceptado el pacto. El presidente de Hispánica, que está colaborando con la justicia, podrá corroborar esto que digo.

¿Sabe qué hizo Juanma Moreno después de hablar con usted?

No sé, pero es evidente que no hicieron nada. Lo que sí le puedo decir es que en 2005 ya informé en Génova a Juanma Moreno de las actividades de Bárcenas y el PP no hizo nada, ya que meses después, y pese a mi queja, Bárcenas y Lapuerta volvieron a llamarme para decirme que querían que le adjudicara otro contrato a otra empresa.

¿Y no volvió a hablar con Moreno de las presiones de Bárcenas?

No. Años después la empresa con la que yo trabajaba acordó una reunión con él, pero estando ya en la sede la cancelaron. Y ahí tenía intención de recordarle las llamadas que recibí de Bárcenas, pero no fue posible.

¿Por qué le contó el contenido de las llamadas de Bárcenas a Villarejo?

Tenía una cierta confianza con él, ya que estuve hasta en su casa. Y era impensable que me estuviera grabando. Yo me acabo de enterar de que él mismo se lo dijo años después a María Dolores de Cospedal.

¿Le llamaban de Génova para que favoreciera a algunos empresarios?

Las llamadas que recibía eran de Bárcenas o del tesorero, Álvaro Lapuerta, pero también de Francisco Granados, del PP madrileño. Sí es verdad que después de que estallara la causa en 2009 mantuve una reunión con Bermúdez de Castro, en la que le expliqué todo, pero nunca nadie hizo nada al respecto.