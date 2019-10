A medida que pasan los días de precampaña y los sondeos no solo no reflejan crecimiento del PSOE sino estancamiento, cuando no bajada en votos y escaños respecto a las elecciones del 28 de abril, la intranquilidad empieza a apoderarse del partido, admiten diversas fuentes socialistas a Vozpópuli.

Un miedo todavía difuso a haberse equivocado apostando por la repetición de los comicios el 10 de noviembre y, sobre todo, miedo a que ese estancamiento sea señal de que el candidato está 'quemado'; algo que ya empieza a traducirse en críticas sotto voce a la planificación porque tanta "sobreexposición" de Pedro Sánchez -va a entrevista y mitin diarios- "no nos está dando un voto", reprocha algún dirigente en activo y corroboran exdirigentes de peso.

Otra campaña a partir de la sentencia del procés

A esa crítica a la 'hiperpresencia' del presidente en cadenas de radio, TV y mítines, para dar sensación de actividad después del fracaso de las negociaciones, se une la percepción de que "la sigla está desaparecida" a un mes de las urnas. "Y el PP no va a confrontar mucho con nosotros porque no les interesa hacer ruido". Los populares están en la estrategia de no equivocarse y hablar lo menos posible a fin de no fomentar la participación de la izquierda, que fue su gran error el 28-A.

Ferraz ya tenía previsto el estancamiento en los sondeos porque el debate sobre la "culpa" del 10-N es desfavorable a Sánchez; el lunes, con la sentencia del 'procés' empieza "otra" campaña, dicen

Tampoco gusta la "indefinición" de Sánchez con los pactos. "Los periodistas le preguntan todo el rato y al final parece que no quiere el acuerdo con nadie: ni con Podemos ni con Ciudadanos", dicen estas fuentes. Hay otros flecos en la preocupación del partido por la estrategia de precampaña. Creen que las declaraciones que está haciendo el máximo responsable del CIS, José Félix Tezanos, pidiendo concentrar el votodenotan "nerviosismo".

En La Moncloa no comparten la preocupación con ese diagnóstico. Más o menos, el entorno presidencial lo tenía previsto: las dos semanas pasadas han sido para el debate en los medios y en la calle sobre "la culpa" de "los políticos", particularmente Sánchez, por no haber hecho todo lo posible para que hubiera gobierno; pero a partir de este lunes 14 de octubre -ese día está previsto que la Sala Segunda del Tribunal Supremo haga pública la sentencia del procés- empieza "otra" campaña, recalcan a este periódico fuentes gubernamentales.

"Quedan cinco semanas", se insiste, y a partir del lunes Pedro Sánchez colgará la 'chaqueta' de candidato para volver a ponerse la de presidente, con la cual hará frente al previsible desafío de orden público en las calles de Cataluña; en unos días en los que, además, el Gobierno llevará a cabo la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos rumbo al cementerio de Mingorrubio (El Pardo).

Cataluña y Franco

El primer asunto, Cataluña, es muy probable que le dé votos al PSOE en tanto que partido de gobierno, garante del orden y la estabilidad. No en vano, desde hace semanas, Sánchez está deslizando la idea de que no le va a "temblar la mano" a la hora de asumir el orden público en Cataluña si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no cumple su función, e incluso de aplicar otro 155 si la situación se agrava.

Sin embargo, hay quien cree también en el PSOE que un escenario de confrontación en Cataluña sólo beneficia a Ciudadanos y el PP.

En cuanto al traslado de los restos de Franco, en no pocos dirigentes socialistas cunde la idea de que el éxito de la operación "depende" de que se desarrolle sin incidentes con nostálgicos del franquismo que quieran homenajear al dictador. Por ello, Vicepresidencia está analizando todos los escenarios para minimizar riesgos en una operación que, necesariamente, tendrá que contar con la presencia de la familia y los monjes benedictinos, que se oponen a la exhumación.