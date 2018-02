De "Al Capone" a "empanados mentales": PP y Cs, a la gresca en el Senado

- Les vamos a pedir toda la documentación por escrito.

- No hace falta, se la traemos en un disco duro. Pero no lo rompan.

- Como si la trae un hombre a caballo.

Con esta 'amigable' solicitud ha terminado la comparecencia del tesorero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, en la sesión de la Comisión sobre la financiación de partidos políticos creada en el Senado -donde el PP dispone de mayoría absoluta- para 'bucear', entre otras cuentas, en las del partido liderado por Albert Rivera, su socio de Gobierno.

Era la segunda vez que el secretario de finanzas de Cs era llamado a la 'palestra' por parte de los populares, pero en esta ocasión, la compañía del diputado Toni Cantó, además del secretario general formación en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha conseguido atemperar los nervios de su primera aparición para, incluso, contraatacar al 'alguacil', el portavoz popular en la Cámara Alta, Luis Aznar,que ha terminado dando por "reventada" la comisión al comprobar que ni él ni el compareciente eran capaces de decir tres frases seguidas sin sufrir una interrupción o, lo que es peor, algún insulto. "Nosotros como Bildu y vosotros sois como Al Capone", ha lanzado Toni Cantó aprovechando un paseo para llenar el vaso de agua. Previamente, Aznar comparaba sus cuentas con las de Bildu o Aralar.

"Sois como Al Capone"

"Lamento el espectáculo [la presidenta Rosa Videl se ha visto obligada a pedir silencio en unas tres ocasiones]", ha reconocido minutos después de la bochornosa sesión en una rueda de prensa. "A la vista de lo acontecido tendremos que llamar a gente con más altura, como José Manuel Villegas", ha adelantado Aznar, quien ha asegurado a los periodistas que "nunca me han llamado lo que me han llamado aquí".

Y es que la sesión, que había comenzando a las 11.00 horas de este jueves con las comparecencias de María Dolores Genaro y María José de la Fuente -las consejeras del Tribunal de Cuentas que firman el informe que no dio el visto bueno a las cuentas en los ejercicios de 2014 y 2015-, ha degenerado en una suerte de 'pelea de gallos'.

Ciudadanos acusa al PP de no contabilizar 25 millones de euros que los españoles ponen en los grupos al Tribunal de Cuentas y anuncia nueva proposición de ley en el Congreso

Mientras el portavoz popular en el Senado se esforzaba en que el compareciente respondiese ante la supuesta utilización de fondos públicos desde los grupos municipales para fines del partido que no están previstos o la falta de justificación documental de servicios prestados a los mismos grupos municipales a la que alude el citado informe, Cuadrado optaba por acusar al PP "ocultar cada año 25 millones de euros" al Tribunal de Cuentas.

"No hay ventiladores suficientes para apagar el tsunami de la transparencia", ha continuado. Transparencia. Una palabra que Cuadrado no ha dejado de repetir durante su intervención, interrumpida por Aznar para pedirle que se tranquilizase. "Si necesita usted agua se la proporcionamos", ha ironizado.

"Usted solo va a las páginas de Ciudadanos... Lea, lea bien", ha reprochado. Pero el rosario de reproches de los 'naranjas' al Partido Popular, cuyas cuentas no se analizaban en esta sesión monográfica, han sacado de quicio a Aznar, que ha insistido en recordar que "el que pregunta soy yo". "Pero no le voy a responder lo que usted quiere que responda", ha apostillado Cuadrado.

Nueva propuesta de ley

A continuación, el tesorero -mucho mejor preparado para la 'batalla' que en su primera comparecencia- ha aprovechado la ocasión para anunciar que Ciudadanos registrará este viernes una propuesta de ley en el Congreso para que todos los partidos políticos tengan que presentar las cuentas de todos sus grupos autonómicos y municipales ante el Tribunal de Cuentas. La iniciativa ha sido calificada por Aznar como "una nueva ocurrencia" proveniente del "último de la clase".

"Viene usted con la lección aprendida, se va por los Cerros de Úbeda, pero o nos está intentando engañar o no se aclara", le ha espetado a Cuadrado, a quien además ha instado a dedicarse "a otra cosa", en referencia a su labor corporativa al frente de un "entramado empresarial", pues, según Aznar, Cuadrado mezcla "dinero público con privado" a la hora de responder a las preguntas fruto de la "empanada mental" que padece. Es entonces cuando el tesorero de Cs ha acusado al portavoz popular de querer "ensuciar" el nombre de su partido y le ha advertido: "No lo vais a conseguir".

Ante la tensión que se estaba viviendo, Aznar ha considerado oportuno dar por finalizada la sesión no sin antes leer un listado de conclusiones en las que vuelve a dar credibilidad a la supuesta financiación irregular de Ciudadanos, partido al que acusa de no poder dar respuesta a las cuestiones que se les han planteado como sí han hecho otros comparecientes. Además, ha avisado a los de Rivera de que pedirán por escrito toda la documentación que sirva para justificar sus cuentas durante los ejercicios 2014 y 2015. "No hace falta, se la mandamos en un disco duro, pero no lo rompan", le ha contestado Cuadrado. El concepto 'disco duro' ha caído como una losa en la presidenta del Senado, Vindel, que harta de defender los objetivos de la comisión sin éxito, ha terminado por sumarse a la gresca: "Como si lo trae un hombre a caballo"