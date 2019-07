Aguado prefiere elecciones a ceder ante Vox en la Comunidad de Madrid

Ignacio Aguado y la dirección nacional de Ciudadanos no le tienen ningún miedo a Vox en su estrategia de llevar al límite su órdago sobre la constitución del gobierno regional de la Comunidad Madrid. Es más, en las filas naranjas se prefiere ir a una repetición de comicios en el otoño antes que ceder en la exigencia del partido de Santiago Abascal de que los tres partidos de centro-derecha (PP, Cs y Vox) sellen por escrito el programa de gobierno.

"¿Elecciones? No querríamos, pero nosotros estaríamos encantados de ir a votar otra vez si Vox es lo que decide", asegura a Vozpópuli un dirigente de Cs ante la situación "un poco absurda" que ha creado Rocío Monasterio con su reclamación de que el acuerdo que negocia cada uno por separado con PP lleve la firma de las tres formaciones. "Vox tiene que explicar a sus votantes por qué no es capaz de votar a favor de un gobierno liberal, reformista, de centro-derecha", insiste la citada fuente.

Surrealista sesión de investidura

La Asamblea madrileña se encamina a la sesión de investidura más atípica desde el 'tamayazo' de 2003: todos los partidos están convocados a un pleno el día 10 en el que no habrá votación al final de las intervenciones ya que, formalmente, no hay candidato a quien votar.

Esta surrealista ecuación podría cambiar de aquí a ese día si algún partido cierra acuerdos con otros grupos y demuestra, más allá de las buenas palabras, que tiene al alcance la mayoría absoluta, aunque no parece que sea el caso ante la actual situación de bloqueo.

Sin candidato oficial, más de uno podría pensar que es el momento de una 'operación Borgen' para que el tercero en discordia -en este caso, el Cs de Aguado- dé un paso adelante y se postule a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Esa opción no está en la cabeza de la formación naranja, sino en cerrar el acuerdo con el PP de Isabel Díaz Ayuso.

"No es tanto que se postule Aguado, sino exigir a Vox qué es lo que quiere: o un Gobierno que quiere hacer cambios en la Comunidad de Madrid u otro para dar paso a Gabilondo", subraya la citada fuente antes de recordar cómo Ciudadanos ha apoyado algunas iniciativas del bipartidismo estando en la oposición o, incluso, apoyando investiduras como las de Mariano Rajoy o Susana Díaz sin ocupar luego sillones en sus respectivos Ejecutivos. "No exigimos nada (a Rajoy o Díaz), sino que lo hicimos por coherencia, para no repetir elecciones, para que no hubiera una crisis institucional", argumentan a este medio.

Preocupación por el caso de Murcia

Aguado incidió ayer en que su partido y el PP están "muy cerca" de llegar a un acuerdo de gobierno en la Comunidad de Madrid, que espera que se pueda anunciar "en los próximos días si todo va bien", para que así el pleno de investidura pueda "transformarse" en uno que tenga candidato si el presidente de la Cámara autonómica, el también 'naranja' Juan Trinidad, da su visto bueno.

"Creo que es lógico y de sentido común que se conceda más tiempo, unos cuantos días más para intentar construir esa alternativa, ese gobierno de centro liberal, y eso es en lo que estamos trabajando", remarcó el candidato de Cs antes de repetir su mantra de que sólo negociarán el Ejecutivo autonómico con el PP, partido con el que suman 56 escaños.

"Entendemos que es una mayoría lo suficientemente holgada e importante para poder poner en marcha un gobierno en la Comunidad de Madrid", insistió antes de mostrar "cierta preocupación" después de lo que sucedió este martes en Murcia, donde Vox votó en contra de un gobierno PP-Cs.

Para Aguado, "la política en ocasiones hace extraños compañeros y desde luego Vox y PSOE han iniciado un viaje peligroso" en esa autonomía. "Espero que no se traduzca en la Comunidad de Madrid. La pinza PSOE y Vox puede suponer un bloqueo del gobierno o en último término una repetición de elecciones", concluyó.