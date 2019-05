Ignacio Aguado (Madrid, 1983) es el candidato de Ciudadanos a presidir la Comunidad de Madrid. Y junto al socialista Ángel Gabilondo el único aspirante que repite con respecto a las elecciones del 2015.

Ciudadanos logró 17 diputados hace cuatro años. Las encuestas dicen que mejorará ampliamente su representación en la Asamblea. Aguado tiene opciones de llegar a la Puerta del Sol. El partido naranja superó al PP el 28-A en Madrid y ganó en unos 30 municipios de la comunidad. Si se extrapolan los resultados de las generales a las autonómicas del 26-M, Aguado sería presidente.

El candidato de Ciudadanos admite que no será fácil. Y que el resultado se está jugando en uno o dos escaños y unos miles de votos. El escenario de pactos que se plantea en Madrid es muy similar a la de las generales. Hay dos bloques definidos a izquierda y derecha.

Aguado dice a Vozpópuli que su objetivo es ganar las elecciones y formar Gobierno. Asegura que quiere derrotar al PP porque su proyecto está agotado después de 24 años, pero que el cambio tiene que ser "a mejor". En su opinión, una victoria de Gabilondo y, en sus propias palabras, los "dos Podemos" (Más Madrid de Íñigo Errejón e Isabel Serra del partido morado de) supondría una "involución".

¿Cuál es su principal objetivo el 26-M: entrar de alguna forma al Gobierno de Madrid o superar al PP?

Gobernar Madrid, con todo lo que eso implica. Tener un proyecto de centro, liberal, conseguir que la mayoría de los madrileños respalde nuestro proyecto. El objetivo tiene que ser gobernar, y no gobernar como fin en sí mismo, sino para cambiar todo lo que no hemos podido cambiar en la oposición y poner en marcha por primera vez en la historia un gobierno liderado por Ciudadanos y no por el PP o el PSOE.

¿Si no gobierna, sería un fracaso?

Sólo nos planteamos salir a ganar las elecciones del 26-M y demostrar a los madrileños que tenemos un proyecto mejor que el PP y el PSOE, y por supuesto que los populistas. Y luego los madrileños decidirán si quieren darnos la confianza. Para lo que trabajamos es para gobernar.

Los madrileños tienen que saber que con su voto no vamos a hacer presidente a Gabilondo, y mucho menos a sus socios Errejón e Isabel Serra"

Las encuestas están muy igualadas. ¿La fragmentación del voto en el centro derecha les resta opciones?

Es bueno que haya diversidad de partidos políticos y que cada madrileño vote la opción con la que más se identifica. Evidentemente la mayoría absoluta va a ser difícil de conseguir, pero Madrid es una región muy proporcional en términos electorales y yo aspiro a liderar el centro liberal. No creo que se reduzcan las posibilidades de que Ciudadanos gobierne. Lo que es claro es que vamos a estar todos muy igualados. En la recta final va a hacer falta una photo finish para ver quien consigue gobernar.

¿Cree que el resultado de las generales del 28-A puede desmovilizar a sus votantes y dar la victoria al bloque de izquierda?

Tenemos una oportunidad única para ganar al sanchismo, para frenar a los populistas y para demostrar que la Comunidad de Madrid puede ser un muro de contención frente Sánchez y sus socios de Podemos. Y en las generales del 28 de abril lo demostramos. Dimos el sorpaso al PP y si ese resultado se repitiera el 26 de mayo, el señor Gabilondo y sus socios no gobernarían la Comunidad de Madrid. El objetivo tiene que ser consolidar ese resultado del 28-A en la comunidad de Madrid y a poder ser ampliarlo. El 28-A fuimos además la primera fuerza política en 30 municipios de la Comunidad. El reto no es sólo a nivel autonómico, sino que podemos liderar muchos ayuntamientos como Boadilla, Torrelodones, Las Rozas, Paracuellos, Valdemoro, Algete…

A diferencia de las generales, Ciudadanos no ha impuesto un veto general al PSOE para los pactos, pero usted sí. ¿Por qué Gabilondo no?

Le hemos conocido durante estos cuatro años. Sabemos lo que ha hecho y lo que no ha hecho. ¿Qué ha hecho? Ha votado en contra de rechazar indultos a los presos golpistas en caso de que resulten condenados. ¿Qué no ha hecho? No ha cambiado, ni ha criticado un solo posicionamiento de Sánchez. No ha levantado la voz cuando en Cataluña se inundaba de lazos amarillos el espacio público, cuando se abrían embajadas para defender el procés por todo el mundo, cuando se cesó a Edmundo Bal precisamente por defender que había un delito de rebelión en Cataluña. No quiero una extensión de Sánchez en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene que ser una aldea gala, que resista a los envites del sanchismo y el populismo y que apueste por ir en dirección contraria a lo que quiere Sánchez.

Quiero ganar al PP porque creo que tienen un proyecto agotado para la Comunidad de Madrid después de 24 años, pero la solución no puede ser darle el gobierno a Errejón o a Podemos"

Si PSOE y Ciudadanos sumasen la mayoría absoluta en la Comunidad, ¿usted se irá a la oposición?

Nosotros aspiramos a que los madrileños que nos quieran ver gobernando nos voten. Creo que las políticas de Sánchez y del señor Gabilondo son exactamente contrarias a lo que defendemos en Ciudadanos. Los madrileños tienen que saber que con su voto no vamos a hacer presidente a Gabilondo, y mucho menos a sus socios de Gobierno que van a ser Errejón e Isabel Serra. No quiero que eliminen la concertada, no quiero que lleven a cabo esos 12 sablazos fiscales que ya han anunciado, no quiero que se recupere donaciones y sucesiones y que se vuelva a recuperar patrimonio. Sería dar un paso al atrás. El 26-M elegimos dos modelos de comunidad distintos. El modelo del PSOE con Errejón y Podemos, y el modelo de Ciudadanos. El resultado va a estar seguramente en un pañuelo.

¿Es partidario de gobernar en coalición con el PP o está abierto a un Gobierno tripartito con Vox?

Me gustaría liderar un Gobierno de Ciudadanos, con miembros de Ciudadanos y gente independiente que pueda sumar valor y talento. Y para eso pediría el apoyo a Isabel Díaz Ayuso. Creo que hoy por hoy es el partido que nos puede permitir poner en marcha ese Gobierno. Yo le agradecí que dijera públicamente que me iba a apoyar en esa investidura. Y vuelvo a hacerlo. No podemos permitirnos ningún despiste, y veo a la señora Díaz Ayuso con los brazos caídos, como que ya ha entregado la cuchara, parece que están resignados a que gobierne la izquierda en la Comunidad de Madrid. Yo no me resigno. No tiro la toalla. Podemos ganar, pero hay que movilizar a ese centro mayoritario en la Comunidad de Madrid para que el 26 de mayo vaya a votar. No hemos tenido la oportunidad de echar a Sánchez, pero no perdamos la Comunidad de Madrid. No permitamos que la Comunidad se convierta en un feudo de Sánchez, porque entonces ya sabemos lo que nos espera en los próximos cuatro años.

No descarta entonces un gobierno tripartito.

Si me corresponde pactar la investidura, lo que voy a hacer es hablar con todas las formaciones políticas. Si quiero ser presidente de la Comunidad de Madrid tengo que hablar con todos. Pero una cosa es hablar con todos y otra gobernar. En primer lugar, aspiro a gobernar con un proyecto de Ciudadanos y pedirle el apoyo al PP. Si el PP quiere hablar de consejerías, quiere entrar en el Gobierno, estoy dispuesto también a negociarlo con ellos. Mi intención es proponer un programa de Gobierno que sea tan atractivo en materia de regeneración, en materia educativa y fiscal que el resto de grupos no tenga razones para votar en contra. ¿Que luego votan en contra de estas políticas? Están en su derecho, pero tendrán que explicárselo a sus votantes. Y en el caso de Vox, si es que entra en la Asamblea de Madrid y es decisivo que habrá que verlo, tendrá que explicar por qué veta un programa de gobierno como el que tenemos intención de presentar a la Cámara.

Uno de los ejes de su campaña está siendo los impuestos. La Comunidad tienen una presión fiscal baja si se compara con otras regiones. ¿Hay margen para seguir bajando los impuestos?

Lo que se ha demostrado en la Comunidad de Madrid es que con impuestos bajos se puede ser la locomotora de España, y crecer un punto y medio por encima de la media nacional. Soy partidario de que lo que funciona no hay que tocarlo. Y si la fiscalidad funciona, no hay que tocarla. Hemos visto como Gabilondo anuncia recuperar impuestos, Podemos lo mismo y crear otros. No creo que sea la receta. Yo me comprometo a seguir bajándolos siempre y cuando la coyuntura económica lo permita. Hay que ser responsables. Está demostrado que con una fiscalidad baja, atraes inversiones, permites que las familias tengan más renta para gastar. Y ese aumento del gasto permite que la economía se active y haya más contratación y se generen más puestos de trabajo.

La fiscalidad es una de las señas de los gobiernos del PP en Madrid.

Quiero ganar al PP porque creo que tienen un proyecto agotado para la Comunidad de Madrid después de 24 años, pero la solución no puede ser darle el gobierno a Errejón o a Podemos. No quiero ese cambio. Quiero un cambio a mejor, no a peor. No quiero involucionar, que sería un gobierno con los dos podemos que hay en la Comunidad de Madrid.

Soy partidario de que lo que funciona no hay que tocarlo. Y si la fiscalidad funciona, no hay que tocarla"

Usted ha propuesto subir las ayudas a las familias y otras medidas sociales. ¿Cómo se van a pagar mientras bajan los impuestos?

El año pasado, simplemente por el hecho de crecer un 3,7%, aumentamos los ingresos fiscales en la Comunidad de Madrid en 600 millones de euros. Con impuestos bajos, cuando la economía va bien, recaudas más. Lo que no vamos a hacer es tirar el dinero, como han hecho otros. No vamos a construir aeropuertos, ni una ciudad de la justicia donde se han dilapidado 100 millones de euros, no vamos a construir carreteras que vayan a ningún sitio. Hay que ser eficientes con el dinero que tienes. Quiero invertir en transporte público; quiero abrir el metro 24 horas los fines de semana; extender determinadas líneas; apostar por las políticas sociales; sanidad como abrir los quirófanos por las tardes y los fines de semana para reducir las listas de espera. Y todo eso requiere inversión. Si conseguimos mantener este nivel de crecimiento, habrá ingresos suficientes financiarlo. El reto es generar riqueza. Y que esa riqueza, a través de los impuestos, se invierta en financiar un estado del bienestar potente.

¿La Comunidad de Madrid está infrafinanciada?

Desde luego. El hecho de que no se haya reformado la ley de financiación autonómica diseñada por Zapatero precisamente para perjudicar a comunidades como Madrid está impidiendo que Madrid disponga de los ingresos que le deberían corresponder. En la Comunidad de Madrid residen 6,5 millones de madrileños que no reciben por parte del Gobierno una atención similar a otras regiones de España. Apuesto porque la Comunidad de Madrid siga siendo solidaria. De hecho, es la comunidad más solidaria de toda España a la hora de ayudar a las arcas públicas. En el presupuesto que Sánchez presentó al Congreso se elevaba la inversión en Cataluña un 60% y en Madrid apenas un 1%. No tiene sentido.

¿Qué inversión del Estado hay pendientes?

Por ejemplo, los carriles Bus VAO. Tenemos uno en la A6 y necesitamos otros cinco. Necesitamos que se invierta en Cercanías para desdoblar vías, reformar estaciones y hacerlas accesibles. Necesitamos que se haga una variante de la A1 para que no se generen esos tapones de entrada y de salida de Madrid. Necesitamos que se cierre la M-50 por el norte. Necesitamos muchas inversiones que son necesarias y que dependen del Gobierno central.

En el presupuesto que Sánchez presentó al Congreso se elevaba la inversión en Cataluña un 60% y en Madrid apenas un 1%. No tiene sentido"

Usted ha propuesto también blindar la educación concertada. ¿Por qué?

Queremos blindar la educación concertada con el objetivo de garantizar una libertad de elección efectiva en la Comunidad de Madrid y en toda España. Que las familias puedan elegir donde llevan a sus hijos: a la pública, la concertada o la privada. Y que no venga ningún partido político como pretende hacer Podemos a cargarse un modelo educativo en el que creen miles de familias en la Comunidad de Madrid y en toda España y que quieren suprimir solo por motivos ideológicos. En la comunidad de Madrid hay 360.000 alumnos que van a la escuela concertada, da empleo a más de 30.000 profesores. Es como para tener un respeto por lo que eligen las familias.

Parece difícil cargarse este modelo de un plumazo.

El 27 de mayo nos podemos encontrar con un Gobierno de Gabilondo con Podemos que lo primero que anuncie es que se carga la concertada en Madrid. Me niego a eso. Queremos trasladar a los ciudadanos la importancia de esta cita electoral, donde está en juego el colegio de su hijo y muchas libertades que se han conseguido en la Comunidad Madrid que no tenemos porqué perder. Se puede ganar al PP sin renunciar a todo lo que nos piden renunciar PSOE y Podemos.

¿Es partidario de introducir un concurso de méritos para determinados cargos en la Comunidad?

Me gustaría potenciar el merito y la capacidad en la dirección, en los consejos de administración de las empresas publicas de la comunidad de Madrid. ¿Por qué tiene que ser el amigo de o la persona que va con el carnet del partido la que dirija Metro o el Canal de Isabel II? Hay que contar con las personas de más valía en las empresas públicas madrileñas. Si de verdad queremos profesionalizar la Administración hay que predicar con el ejemplo. Es más honesto abrir concursos de mérito y capacidad y que los mejores ocupen esos puestos de dirección.

El 27 de mayo nos podemos encontrar con un Gobierno de Gabilondo con Podemos que lo primero que anuncie es que se carga la concertada en Madrid"

Me podría enumerar tres 'chiringuitos' (en la terminología de su partido) que cerraría si es presidente.

Sin ánimo de faltar al respeto a sus trabajadores, no sé si cerrar, más bien reformar. Pero serían Nuevo Arpegio, hay que reformar ICM, que es la agencia informática y AMTA (Agencia Madrileña de Tutela de Adultos). Serían las tres primeras que necesitan un lavado en profundidad. Hay varios organismos que necesitan una revisión de arriba a abajo.

Usted es uno de los candidatos que repite con respecto a 2015. ¿Qué ha aprendido en estos cuatro años en política?

Para mí ha sido el mejor máster de mi vida. En cuatro años he tenido que aprender cómo funcionan las instituciones, como se realiza un presupuesto y cómo se ejecuta, a relacionarme con los medios de comunicación, la gestión del estrés, la gestión de un grupo, el liderazgo… A nivel personal ha sido una experiencia única. Me siento un privilegiado desde el día uno que fui electo diputado y portavoz de Ciudadanos y sería mucho más privilegio y un orgullo ser presidente de la Comunidad de Madrid.