Ciudadanos critica el "berrinche diario" de Vox y que sus dirigentes sean "imprevisibles"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha lamentado este miércoles el "berrinche diario" que tiene Vox y que sus dirigentes sean "absolutamente imprevisibles" con sus "vaivenes" políticos en las negociaciones madrileñas.

En declaraciones al Programa de Ana Rosa, Aguado ha constatado que Vox dice una cosa en los días pares y otra en los impares. "Yo no sé cuántas veces han cambiado de opinión, empezaron que el Estado autonómico no tenía ningún sentido, que no tenía sentido presentarse a las elecciones y luego se presentaron. Primero dijeron que no querían gobernarlas y luego que sí. Que querían entrar en entes y ahora ya no quieren. Tampoco quieren ahora entrar en los ayuntamientos", ha señalado.

El dirigente madrileño de Cs ha dicho respetar los citados vaivenes de los dirigentes de Vox pero ha indicado que "hay que tomarse en serio lo que estamos haciendo", en concreto tratar de gobernar la Comunidad de Madrid los próximos cuatro años.

"Hay seis millones y medio de españoles que viven en esta región y lo que necesitan es un gobierno estable, que ofrezca garantías, centrado, liberal, que baje impuestos, que defienda la libertad. Eso es, precisamente, en lo que llevamos trabajando dos semanas con el PP", ha aseverado.

"Fuerza y peso suficiente"

En su opinión, la suma de PP y Cs en la región de Madrid da una "fuerza y un peso suficiente" como para poner en marcha un Gobierno regional. "Que luego Vox, el día que sea, considera que hay que votar en contra y bloquear ese Gobierno, pues estará en su derecho", ha advertido.

Sin embargo, "a día de hoy, no sé lo que van a hacer, porque cada día dicen una cosa y eso complica mucho la situación, incluso abre la posibilidad de que podamos ir a nuevas elecciones", ha dejado claro Aguado.