La agenda de Granados le vincula con la trama de Villarejo que desarrolló la 'operación Kitchen'

Las notas manuscritas de la agenda 'Moleskine' que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interceptaron al exconsejero madrileño Francisco Granados durante el registro de su vivienda en Valdemoro (Madrid), vinculan al ex secretario general del PP madrileño con los integrantes de la presunta organización criminal liderada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que desarrolló junto con otros agentes la denominada 'Operación Kitchen', que consistió en sustraer documentación a Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, sobre la financiación ilegal del Partido Popular.

Este lunes el principal arrepentido del 'caso Púnica', David Marjaliza, ha asegurado al juez Manuel García-Castellón que Granados le pidió el número de teléfono de Sergio Ríos, el chófer de Luis Bárcenas, porque querían "interceptar algún tipo de documentación".

Ríos, quién habría trabajado para el exconsejero mientras era conductor eventual de la Comunidad de Madrid, habría cobrado alrededor de 48.000 euros de los fondos reservados del Ministerio del Interior a cambio de sustraer las pruebas que tenía el extesorero de la presunta 'caja b' del PP.

"La mujer de Bárcenas"

En su testimonio, Marjaliza ha asegurado que Granados le dijo que "iban a interceptar documentación que llevaba la mujer de Bárcenas a Soto del Real", cuando éste estuvo en prisión preventiva en 2013, pero que no sabía exactamente el qué porque sólo le hicieron un comentario de "30 segundos". "Yo contacté con mi conductor y mi conductor le localizó".

El arrepentido de la 'trama Púnica' también ha confirmado que, a petición de Granados, facilitó al chófer de Bárcenas un piso en Valdemoro (Madrid) con una rebaja de 3.000 euros. "Paco me lo pidió, los conductores eran amigos y me lo pidió Paco", ha afirmado, pero no ha sabido decir si esto sucedió antes o después de la gestión para interceptar documentación de Bárcenas. "Creo que fue incluso antes", ha puntualizado, según informa Efe.

El nexo entre Villarejo y Granados es el comisario Carlos Salamanca, amigo personal del exconsejero madrileño

Fuentes del caso explican que el nexo de unión entre Villarejo, cuya organización habría desarrollado la denominada 'Operación Kitchen', y Granados, es el comisario Carlos Salamanca, amigo personal del exconsejero madrileño.

Salamanca, imputado

Precisamente la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó la semana pasada la decisión del todavía instructor del 'caso Villarejo' o 'caso Tándem', Diego de Egea, de archivar la causa contra Salamanca. Por lo que tras esta decisión el comisario de Barajas ha vuelto a estar imputado como presunto integrante de la trama liderada por Villarejo.

'Vozpópuli' ha tenido acceso a una copia de la agenda de Granados, en la que se incluyen dos anotaciones que reflejan los supuestos contactos de Granados con el excomisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca, que según Marjaliza, habían cimentado su amistad en el palco del Vicente Calderón, ya que ambos eran simpatizantes del Atlético de Madrid.

En su declaración en el 'caso Tándem', Salamanca reconoció haber mantenido "una grandísima amistad con Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético de Madrid, con el presidente, Enrique Cerezo, y con el vicepresidente, Antonio Alonso".

Por su parte, el también arrepentido Francisco Menéndezreconoció haber sufragado el abono de un palco en el Vicente Calderón, que habría utilizado el comisario Salamanca, que según apuntan a 'Vozpópuli' fuentes del caso, permitía a Francisco Granados utilizarlo. El nombre de Enrique Cerezo también aparece en la agenda 'Moleskine' de Granados, justo después de la fecha 2 de septiembre de 2014.

En la declaración de este lunes, Marjaliza también ha explicado al juez que en 2013 Granados le presentó a Villarejo para que les ayudara a ocultar la cuenta que tenía Marjaliza en Suiza, que se reunieron los tres y que luego Marjaliza asistió a varias reuniones con el comisario, que permanece en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

El propio Marjaliza ha relatado a los periodistas que Granados "utilizó a Villarejo para intentar paralizar a la Fiscalía de Suiza", pero ha asegurado que desconoce qué gestiones hizo el excomisario. "A mí me lo presentó y tuvimos un par de reuniones con él y luego nos presentó a un abogado, Ernesto Díaz-Bastién", quien hasta hace unos meses ha defendido al excomisario en la causa en la que se le investiga a raíz de su detención en la 'operación Tándem'.

Financiación del PP

Marjaliza ha afirmado que el abogado Díaz-Bastién "recibió un pago", si bien no ha sabido detallar la cantidad que le abonaron entre él y Granados.

La agenda en la que se reflejan las relaciones de Granados con el comisario de Barajas es la misma en la que la UCO de la Guardia Civil encontró las las anotaciones sobre el pago de 1,4 millones de euros al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez.

Los apuntes incluyen cuatro abonos de 400.000 euros, uno de 300.000 euros, uno de 100.000 euros y otro de 60.000 euros presuntamente efectuados por el empresario Javier López Madrid, yerno del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir con una regularidad casi mensual.