¿Qué es la Agenda 2030 que controlarán Pablo Iglesias y Podemos en el Gobierno?

Como Vicepresidente Segundo del nuevo Ejecutivo, y a través de una secretaría de Estado que estará a cargo de Ione Belarra, Pablo Iglesias tendrá en sus manos a partir de la próxima semana la Agenda 2030, que hasta ahora dependía directamente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y estaba a cargo de Cristina Gallach.

Pero, ¿qué es exactamente la Agenda 2030? ¿Por qué interesa a Unidas Podemos tener el control sobre ella? ¿Y por qué entre los especialistas en desarrollo internacional y pobreza ha suscitado cierto cierto recelo que pase a manos de Iglesias?

Su nombre completo es "Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" y fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2015.

Se trata de un plan de acción en el que los 193 países de Naciones Unidas se comprometen a movilizar los recursos y las políticas públicas necesarias para hacer cumplir, en sus propios países y en terceros, un total de 17 objetivos y 169 metas de Desarrollo Sostenible que deberían ayudar a erradicar la pobreza y favorecer la igualdad en el mundo para el año 2030.

Gracias a la Agenda 2030, Podemos podrá influir en la política exterior española. Las propuestas en esa materia que España lleve a la ONU tendrán que ir coordinadas por Iglesias y Belarra

"La Agenda 2030 es una hoja de ruta que convoca a todos los países del mundo a incorporar estos objetivos y metas en sus políticas públicas nacionales e internacionales, para cumplirlas a nivel interno pero también para permitir que otros países puedan lograrlas. Se basan en tres ejes principales de acción: económico, social y medioambiental", indica Analilia Huitrón, doctora e investigadora asociada de la UCM en temas Agenda 2030 y cooperación internacional.

Entre otros, los 17 objetivos fijados por la ONU incluyen la promoción de acciones para conseguir el fin de la pobreza y del hambre en el mundo; garantizar el acceso universal a la salud, la educación y el agua potable; hacer efectiva la igualdad de género; y luchar contra el cambio climático a través de la promoción de energía asequible y no contaminante, así como mediante la promoción de un consumo responsable y del desarrollo de ciudades sostenibles.

Relevancia internacional

"Esto implica que, a través de su Vicepresidencia de Asuntos Sociales, Podemos ahora no sólo va a tener influencia en la política nacional sino que puede tener influencia también en política exterior", señala Huitrón.

Unidas Podemos se encargará de coordinar, junto al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la participación de España en todos los foros internacionales e instituciones de la ONU donde se traten cuestiones relacionadas con la Agenda 2030.

"Todas las propuestas que España lleve a Naciones Unidas en materia de Agenda 2030 tendrán que haber sido coordinadas directamente por Pablo Iglesias y Ione Belarra", explica Huitrón.

Dudas sobre el nombramiento de Belarra

Aunque los 193 países de la ONU adoptaron el compromiso de cumplir y hacer cumplir esta agenda en el año 2015, España va con tres años de retraso en la aplicación de la Agenda 2030. No se comenzó a poner en marcha en nuestro país hasta septiembre de 2018, a través de un Alto Comisionado que dependía directamente de la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez y que tenía como comisionada a Cristina Gallach.

Ex secretaria general adjunta de la ONU del Departamento de Comunicación de la ONU entre 2015 y 2017, Gallach conoce perfectamente la Agenda 2030 y los entresijos de Naciones Unidas. Además, ha cosechado el reconocimiento unánime de todos los sectores sociales (empresas, universidades, ONG y gobiernos autonómicos) por la labor realizada al frente del Alto Comisionado para la Agenda 2030 bajo el Gobierno de Sánchez.

De ahí que su reemplazo por Belarra, y el hecho de que este comisionado se haya visto degradado --al pasar de depender de la presidencia de Gobierno a la Vicepresidencia de Iglesias--, haya suscitado ciertos recelos entre los especialistas en desarrollo y pobreza.

Para Gonzalo Fanjul, uno de los mayores expertos de España en la materia, la Agenda 2030 es un asunto en el que hasta ahora Podemos se había movido "entre el desinterés y el recelo".

Bienvenidas @ahorapodemos a la #Agenda2030, un asunto en el que hasta ahora se habían movido entre el desinterés y el recelo. @ionebelarra tiene todos los mimbres para sostener el compromiso con la hoja de ruta más prometedora del progreso global. Mucha suerte. — Gonzalo Fanjul (@GonzaloFanjul) January 8, 2020

"Gallach y su equipo han dejado el listón muy alto. No debería bajarse la guardia sino mantener y dar continuidad a lo realizado hasta ahora. No cabe duda de que Podemos y Belarra han estado vinculados a agendas sociales y de derechos humanos, pero no lo habían hecho hasta ahora en foros internacionales como la ONU ni tenían el bagaje internacional ligado a la Agenda 2030 que sí tenía Gallach", concluye Huitrón.

Licenciada en Psicología y con máster en Psicología de la Educación, a sus 32 años Belarra tiene en su currículum el haber formado parte del Consejo Ciudadano Estatal de la formación morada desde el año 2014 y ser diputada por Navarra desde 2016. Ha compaginado su trayectoria política con labores de investigación centradas en la educación, la migración y los derechos humanos en organizaciones como el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Cruz Roja, según el portal de transparencia de Podemos.