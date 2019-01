Ada Colau visita a los políticos presos de Lledoners y anuncia una declaración institucional

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha visitado este viernes a los siete políticos independentistas presos en la cárcel de Lledoners porque quería hablar con ellos antes de su traslado a Madrid y anunciarles que en el próximo pleno municipal presentarán una declaración institucional de rechazo a su situación.

Tras la visita, Colau, que ha anunciado que la semana próxima irá a visitar a Carme Forcadell y a Dolors Bassa. "Me ha parecido importante visitarles antes del traslado para darles nuestro apoyo en lo que creemos que es una vulneración gravísima de los derechos fundamentales", ha dicho.

La alcaldesa, que ya había visitado a los presos en otras ocasiones, ha afirmado: "Llevan mucho tiempo en prisión preventiva y creemos que es importante recoger el sentimiento mayoritario tanto en Barcelona como en Cataluña para expresar nuestro rechazo a una situación injusta".

Colau ha avanzado que en el próximo pleno municipal, el 26 de enero, presentarán una declaración institucional. "Es importante que Barcelona, como capital de Cataluña, a las puertas de este juicio, nos expresemos formal y solemnemente en contra de un proceso que no se produce en condiciones justas y que se basa en acusaciones infundadas y desproporcionadas", ha comentado.

Tanto los que son independentistas, como los que no lo somos, rechazamos esta situación de represión

Según Colau, la declaración institucional, que será "solemne", ya la ha hablado con los grupos del PDeCat y ERC y ha añadido: "Tanto los que son independentistas, como los que no lo somos, rechazamos esta situación de represión".

La alcaldesa ha explicado que ha podido ver a los siete presos en Lledoners y que los ha visto "enteros, firmes, fuertes, no resignados pero indignados con un juicio de acusaciones infundadas y que se producirá en condiciones que no son justas, pero a la vez con ganas de encarar esta nueva fase para poderse explicar".

El teniente de alcalde Jaume Asens, que es abogado y ha acompañado a Colau en la visita, considera que el traslado de los presos a Madrid, que se hará antes de la última semana de este mes, presumiblemente en furgoneta, "es una anomalía porque los están citando para un juicio cuando la fecha del juicio aún no está señalada".

"No tiene sentido que se ordene trasladarlos con tanto tiempo de anticipación, cuando todavía no se ha acabado el trámite de escritos de defensa y cuando no hay fecha señalada", ha agregado.

Según Asens, "esta es una anomalía y absurdidad más de un traslado que es innecesario en estas condiciones".

"Otra cosa es que en pleno siglo XXI, lo normal es que los presos tendrían que ser conducidos mediante el AVE y no en furgonetas en las condiciones en que lo hacen. Precisamente Quim Forn nos ha explicado que él siempre se marea mucho en estos traslados y que una vez incluso estuvo a punto de vomitar", ha especificado Asens.

"Este tipo de traslados tan largos es una crueldad innecesaria y seguramente es más cara por el despliegue de recursos que requiere un traslado de estas formas", ha concluido el concejal.

Preguntada la alcaldesa sobre la posibilidad de que Joaquim Forn sea finalmente candidato a la alcaldía de Barcelona, Colau ha dicho que le facilitará que pueda hacerlo en las mejores condiciones dada su situación de prisión, y poder "hacer una campaña lo más limpia posible".