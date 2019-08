Acusan al presidente de la Junta andaluza de ‘enchufar’ a su hermana en un cargo público

El nuevo cargo de Dolores Moreno Bonilla, hermana del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, está en el punto de mira. Desde el pasado 14 de junio es la nueva directora del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga, a pesar de haber obtenido menos puntos que otra aspirante, Esperanza Utrera.

Esta última obtuvo un 49,50 puntos sobre 50, frente a los 38,20 puntos que obtuvo la hermana del presidente de la Junta andaluza, según un informe reservado de la Inspección educativa. Este hecho ha llevado a Esperanza Utrera a impugnar el nombramiento de Dolores Moreno por supuesto enchufismo, según publica ‘El País’.

La Inspección educativa argumenta que tuvo en cuenta “otras fuentes” de valoración

El puesto lo consiguió a través de un concurso extraordinario de méritos entre docentes del conservatorio, un procedimiento inusual para la sustitución provisional del anterior director del centro, que se jubiló el pasado junio.

La Inspección educativa de la Junta, encargada del nombramiento, manifestó a las reclamantes, a través de un correo electrónico, que a la hora de decantarse por Dolores Moreno Bonilla como directora del conservatorio tuvo en cuenta “otras fuentes” de valoración más allá de la antigüedad y los méritos.

Los criterios para la selección no figuraban en las bases de la convocatoria

Estos nuevos criterios no figuraban en las bases de la convocatoria que la Inspección remitió a los candidatos por correo electrónico. La Consejería de Educación y Deporte, dirigida por Javier Imbroda, de Ciudadanos, se niega a justificar el nombramiento. Las perjudicadas denuncian falta de transparencia en lo que consideran “un claro caso de enchufismo”.

Desde la Junta defienden que el proceso de selección estuvo "sujeto a valoraciones estrictamente técnicas, donde no interviene ninguna decisión ajena a esos elementos" y aseguran a este diario que "la Inspección educativa propuso a Dolores Moreno por ser objetivamente la candidata más idónea, basándose en sus méritos académicos y profesionales".

Un inspector señaló que se hizo “para no perjudicar a Moreno Bonilla por ser quien es”

Otra de las aspirantes a la mencionada plaza, la profesora Mónica Romero ha señalado que “el procedimiento de exigir méritos no es el habitual en los casos de un nombramiento de un puesto provisional de dirección, pero es que, además, se nos ha comunicado por parte de la Inspección que había otra compañera, Esperanza Utrera, que tenía la mayor puntuación de todas las aspirantes”.

Romero, que obtuvo 30,20 puntos en el proceso selectivo, registró el 19 de julio una reclamación ante la Junta en la que denunciaba que el inspector asignado al centro, Juan Carlos Martínez, le comentó por teléfono que se había realizado la convocatoria, en lugar de otorgar el puesto sin concurso, lo que era legalmente posible, “para no perjudicar a Mª Dolores [Moreno] Bonilla por ser quien es”.

Una aspirante denuncia que existe un “interés político por encima del académico”

Para las reclamantes y otras aspirantes, el procedimiento tiene el claro objetivo de encubrir una designación anunciada y el hecho de que no se acredite públicamente la valoración de los méritos o las fuentes consultadas para desestimar candidaturas, las deja en una situación de desamparo y desigualdad, “evidenciando un interés político por encima del meramente académico”, señala Romero.

Por su parte, la Junta de Andalucía defiende el procedimiento. “Nada se puede objetar al criterio de la Inspección educativa, que nos merece todo el respeto y la credibilidad. Nadie puede cuestionar que el procedimiento ha sido absolutamente limpio y riguroso y nadie puede cuestionar que la candidata propuesta por la Inspección es la más idónea por sus méritos y capacidad”.

Dolores Moreno: “Parece que ser familiar te pone bajo sospecha”

La hermana de Moreno Bonilla defiende el procedimiento por el que consiguió la plaza como directora interina del Conservatorio Superior de Danza de Málaga describiéndolo como “habitual, nítido y claro. No tengo nada que ocultar ni se me ha tratado de beneficiar”.

La profesora de Danza Clásica justifica que ha sido su trayectoria profesional lo que le ha hecho obtener este cargo público y no el ser ‘hermana de’. “Parece que ser familiar te pone bajo sospecha y por eso yo me he preparado un currículo” y ha añadido que “hay una intencionalidad por desacreditarme”.

“Esto no es un regalo ni un caramelito, no tengo una Consejería, es la dirección de un centro educativo en un año difícil para la educación superior. Aquí se está por vocación”, ha señalado Moreno, para después continuar diciendo: “Si quieren el puesto que se presenten de nuevo cuando salga la plaza definitiva”.

Dolores Moreno cuenta con 14 años de docencia, cuatro carreras —dos títulos en grado superior de Danza, clásica y española, Psicología y Magisterio—, un doctorado en Psicología y un máster en liderazgo educativo.