El cajón de sastre en el que se han convertido las últimas sesiones de la fase de testigos en el juicio del procés ha permitido recuperar el debate sobre la ocupación de los colegios en los días previos al referéndum ilegal del 1-O. La tesis de la Fiscalía es que aquello fue una artimaña para facilitar la consulta y eso es exactamente lo que vino a confirmar uno de los testigos solicitados por las defensas de los acusados.

"Si hubiéramos podido ejercer el derecho de autodeterminación, no habríamos tenido necesidad de mantener abiertas las escuelas", dijo alto y claro, Ramont Font, ataviado con una sudadera amarilla con un lema en defensa de la educación pública. Este testigo es portavoz de Ustec-stes (IAC), el sindicato mayoritario de maestros de Cataluña.

Esta declaración vincula directamente aquella iniciativa lanzada el 27 de septiembre con el referéndum convocado para cuatro días después. "Seguramente, esa era la idea", ha dicho el testigo solicitado por la defensa del líder de Òmnium, Jordi Cuixart. "La razón de ser era abrir los colegios. Ejercimos nuestro derecho a la autodeterminación y manifestación pacífica y no violenta. Hicimos conciertos, bailes, debates...".

El auto del TSJC

Los partidarios del referéndum independentista aprovecharon la laguna legal que propició el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el mismo 27 de septiembre. Prohibió a las fuerzas de seguridad interferir “en el normal funcionamiento” de los centros públicos durante el fin de semana. Las fuerzas policiales podían proceder a impedir su apertura solo “a partir” del mismo 1 de octubre. Esto anulaba la decisión de la Fiscalía, que había autorizado el cierre de los colegios desde el viernes 29 de septiembre.

En consecuencia, la plataforma Escolas Obertas organizó todo tipo de actos improvisados, desde partidos de fútbol a chocolatadas, todo con tal de justificar actividad en los colegios e impedir así su cierre. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Cuixart “llamó a la gente a ocupar los colegios desde las cinco de la mañana del día de la votación”.

“En muchos casos a lo largo del fin de semana, una masa organizada de personas, convocadas a tal fin por los acusados, ocuparon los colegios electorales, encerrándose en los mismos con la finalidad de ofrecer resistencia a la actuación que había sido acordada por orden judicial”, dice el escrito de la Fiscalía.

El término "ocupar"

Sin embargo, tanto los acusados como el testigo de este martes huyen del término “ocupar”. La abogada del Estado Rosa María Seoane, le preguntó concretamente al portavoz de los maestros si se dirigió a los titulares de los centros para poder ocuparlos. El testigo se mostró contrario a la utilización de este verbo, lo que provocó que hubiese que reformular la pregunta. "No. Nosotros frecuentemente, en multitud de actividades, abrimos los centros sin permiso", admitió finalmente. Antes de eso, Font trató de explicar que su intención no era impedir la acción de la Policía.

El debate sobre la ocupación ha estado presente desde el inicio del juicio y marcó uno de los enfrentamientos entre la Fiscalía y el líder de Òmnium para el que el Ministerio Público pide 17 años de cárcel por rebelión. El líder independentista se esforzó en todo momento por evitar también el término “ocupar” por el que le preguntó el fiscal el 26 de febrero.

“Por tuit llamó a la ciudadanía a ocupar los colegios”, le dijo el representante del ministerio público, Jaime Moreno. “Seguro que hemos hecho llamamientos a participar en el 1-O, no sé si el término ocupar era el que usamos”, replicó Cuixart, quien derivó la responsabilidad de aquella iniciativa a la plataforma Escolas Obertas. “Es un tuit de Òmnium donde se me atribuyen unas declaraciones que seguro que si lo dice es verdad. Pero la palabra ocupar no la veo”, añadió el día de su declaración.

Sin embargo, cuando este martes le preguntaron a Font por el papel de Cuixart, el testigo no descartó haber contado con su apoyo a la hora de movilizar: "Recuerdo a mucha gente diciendo eso. La sociedad civil estaba organizada. Si tuviésemos que decir una lista de todos que dijeron eso, de aquí no salimos".