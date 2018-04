Uno de los acusados de Alsasua alega que no recuerda nada: "Estaba muy borracho"

El primero de los acusados por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua en el año 2016, Jokin Unamuno, ha admitido que se acercó a las víctimas por su condición de guardias civiles a los que conocía porque le habían puesto varias multas. No obstante, niega haberles agredido y asegura no recordar bien qué es lo que les dijo porque llevaba bebiendo todo el día y estaba muy borracho.

Unamuno sólo ha contestado a las preguntas de su abogada, la habitual defensora de presos de ETA, Amaia Izko. En sus explicaciones, este acusado para el que la Fiscalía pide 50 años de cárcel, se ha excusado diciendo que esa noche estaba "muy borracho" ya que había pasado el día bebiendo vino y cerveza. Esa es la razón por la que, según alega, no recordaba qué es lo que les dijo a los guardias civiles cuando a las cinco de la mañana entró en el bar Koska donde comenzaron los hechos.

Ha reconocido que conocía a los agentes, sobre todo al teniente, porque le habían puesto varias multas de tráfico, por un acto de la plataforma en favor de la expulsión de las fuerzas de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra impulsada desde hace décadas por ETA. También le habían multado por una manifestación en favor de los presos que no estaba comunicada. "Como estaba enfadado por el tema de las multas, me acerqué a ellos para recriminárselo", ha explicado.

Tras reconocer que sabía que eran guardias civiles y que mantuvo con ellos una discusión, ha negado todo lo demás. Ha dicho no recordar que les hubiese amenazado o que les hubiese agredido. "Yo estaba discutiendo con el teniente, todo el alboroto pasó a mis espaldas. Yo no golpeé, cuando la gente empezó a salir del bar yo me quedé dentro y salí al rato", ha explicado. También ha negado haberse puesto en contacto con nadie para avisar de que había guardias civiles en el bar, haberse mofado de los agentes tras la agresión o resistirse a su detención.

Sobre este último punto, ha matizado que cuando salió del vehículo en el que le introdujeron tras su arresto fue porque alguien se dejó la puerta abierta: "Salí del coche porque vi que estaba la puerta abierta y salí, no lo sé por qué, estaba muy borracho, pero luego me volvieron a meter". "Siento que por una cosa que hice sin ser muy consciente porque estaba muy borracho sucediese lo que sucedió después". ha añadido.

Sobre su pertenencia al movimiento en favor de la expulsión de la Guardia Civil (Ospa Eguna), ha matizado que es una asamblea abierta a todo el mundo y que él acudía a las reuniones de la campaña de 2016. También ha admitido haber acudido el 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, a la Iglesia de los Capuchinos de Alsasua donde se celebraba una misa en honor de la Virgen con presencia de guardias civiles. La fachada del edificio apareció con una pintada que decía "Alde Hemendik" (Fuera de aquí).