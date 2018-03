Vox pedirá prisión para todos los independentistas citados por Llarena

Vox, que ejerce la acusación popular en la causa abierta por el 'procés', ha anunciado este viernes que pedirá al Tribunal Supremo la prisión incondicional para los seis personas convocadas por el alto tribunal: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, Marta Rovira (ERC) y los exconsellers Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa.

El presidente de la formación, Santiago Abascal, ha asegurado esta mañana que "no va ceder a ningún tipo de presión y que va a solicitar a los tribunales la medida más estricta de la ley".

Este viernes, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado por el delito de rebelión a 13 personas por su participación en el "procés", incluidos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull y Marta Rovira. A la lista se suman los exconsellers Joaquim Forn, Raúl Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comìn y Dolors Bassa. Y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, el ex presidente de la ANC Jordi Sànchez y el ex presidente de Omnium Cultural Jordi Cuixart.

A primera hora, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, citada por el juez Pablo Llarena, envió una carta en la que comunicaba que no asistirá al Tribunal Supremoy que se marchaba "al exilio". "El exilio será un camino duro, pero es la única forma que tengo de recuperar mi voz", apuntó la republicana en su carta.