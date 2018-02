La acusación de Vox pide la detención de Anna Gabriel en Suiza

Anna Gabriel no ha asistido a su cita de este miércoles ante el Tribunal Supremo. Tras esperarla media hora, la secretaria judicial ha levantado el acta de incomparecencia a la dirigente de la CUP y la acusación de Vox ha pedido la detención nacional e internacional de Gabriel.

Ya este martes, el secretario general de Vox y abogado del partido, Javier Ortega, había anunciado que solicitaría al letrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena "medidas contundentes" para la exdiputada de la CUP y para todos los investigados en la causa judicial abierta por el proceso soberanista catalán.

Ahora, queda esperar por la decisión de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, así como por la decisión del juez del Llarena.

Gabriel, en Suiza

Gabriel viajó a Suiza el pasado sábado, pese a que el juez Llarena mantenía para este miércoles a las 09.30 horas su cita ante el Tribunal Supremo para declarar como investigada por delito de rebelión. La incógnita de si asistiría o no se mantuvo hasta la mañana de este martes, cuando Gabriel presentó por escrito ante el Supremo que no iría a declarar porque cree que en la causa abierta por el 'procés' no tiene derecho a "un juicio justo".

A diferencia de los exconsellers fugados en Bélgica, en el caso de Suiza no sería aplicable la orden de detención y entrega europea (euroorden), por lo que Llarena ha solicitado la detención a través de la Interpol y ha iniciado así los trámites de extradición mediante el convenio suscrito entre ambos países.

Hasta el momento, sin embargo, Llarena se ha mostrado reacio a activar los mecanismos internacionales para conseguir la detención y entrega de los fugados.

Asilo político

El Gobierno suizo ha anticipado que, "a priori", este caso parece estar ligado a delitos políticos, por lo que si España pide la extradición sería eventualmente rechazada.

Ya Gabriel había dicho este martes que estaría dispuesta a pedir asilo político en Suiza si España solicitara su extradición. Su intención, apuntaba en una entrevista radiotelevisión pública francófona RTS, es instalarse en el país helvético para reanudar su carrera académica.