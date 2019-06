Desbloqueado el acuerdo de la izquierda valenciana para investir a Ximo Puig

Los líderes del PSPV-PSOE, Ximo Puig, Compromís, Mónica Oltra, y de Unides Podem-EU, Rubén Martínez Dalmau, han alcanzado un principio de acuerdo para reeditar el pacto de gobierno de la izquierda en la Generalitat Valenciana e investir al socialista como presidente, tras conseguir Unides Podem una vicepresidencia segunda "verde" en el Ejecutivo.

Así lo ha confirmado Martínez Dalmau, tras la reunión de unos 45 minutos que ha mantenido a primera hora de esta mañana con Puig y Oltra en el Palau de la Generalitat, y en que han logrado desbloquear el acuerdo.

Según el líder de Unides Podem-EU, Puig hará esta mañana su discurso de investidura, tras lo cual se suspenderá el pleno para que los tres puedan firmar esta tarde el acuerdo en Alicante y la investidura continuará mañana jueves.

A su llegada a Les Corts Valencianes, Oltra, actual vicepresidenta en funciones del Consell, ha asegurado que el acuerdo "está hilvanado" y lo que queda por cerrar son los "pespuntes finos".

No lograron cerrar un acuerdo este martes

La izquierda valenciana no había logrado cerrar este martes un acuerdo para reeditar el actual pacto de gobierno, e incluso Podem había alertado de que no podía asegurar su voto favorable a la investidura de Puig como president de la Generalitat este miércoles si no iba ligada a un acuerdo de gobierno.

Aunque a la reunión de este martes entraron las tres partes convencidas de que esta sería la jornada "definitiva", a última hora de la mañana se levantó de la mesa de negociación Unides Podem al entender que la última propuesta que se les hacía no se correspondía con la proporcionalidad del resultado electoral de los tres partidos.