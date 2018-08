Un acuerdo europeo rescata a los migrantes del Aquarius y achica espacio al populismo

El acuerdo alcanzado este martes entre España, Portugal, Francia, Alemania y Luxemburgo para acoger a los 141 migrantes del buque Aquarius pone de manifiestouno de los retos a los que la Unión Europea no ha sabido dar todavía una respuesta conjunta y eficaz. Las llegadas irregulares por las fronteras exteriores de la UE han socavado en los últimos años los cimientos del proyecto comunitario y los Estados miembros buscan una solución ante el aumento de los flujos migratorios.

El crecimiento de la presión de refugiados por la guerra de Siria provocó una grave crisis interna a la canciller Angela Merkel en 2015.Ahora, la llegada al poder hace dos meses del Gobierno italiano formado por el antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la ultraderechista Liga han vuelto a hacer sonar las alarmas sobre el actual sistema de asilo y reparto de migrantes.

El ministro del Interior italiano es quien más ruido ha provocado a través de un discurso xenófobo y populista que justifica el cierre de sus puertos para los barcos como el Aquarius, que se dedican a rescatar a los migrantes a la deriva en el Mediterráneo. La llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, en cambio, ha marcado el contrapunto a la postura adoptada por Italia.

La decisión de ofrecer el puerto de Valencia para acoger al buque operado por las ONGSOS Mediterranée y Médicos Sin Fronteras reforzó el debate migratorio, poniéndolo en el primer plano de la agenda política nacional y comunitaria. Muchos esperaban que la Francia de Emmanuel Macron -fuertemente presionado por la ultraderecha del antiguo Frente Nacional- tomara cartas en el asunto. Pero no hubo respuesta más allá de la felicitación al Ejecutivo español por su "solidaridad".

Ahora que el mismo buque ha vuelto a pedir ayuda a los estados miembros (esta vez con 141 migrantes a bordo), Francia sí ha querido adquirir un papel protagonista, impulsando con otros cinco países europeos un acuerdo para repartir la acogida de las personas que viajan a bordo del Aquarius. Según el propio Macron, la iniciativa habría partido de su gabinete, mientras que Sánchez sostiene que ha sido España quien ha coordinado las negociaciones.

"Alabo a estos Estados miembros por su solidaridad y por compartir la responsabilidad", dijo el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, tras conocer la noticia. Pero un acuerdo puntual como el alcanzado este martes no es suficiente para resolver una cuestión estructural. "No podemos depender de acuerdos ad-hoc, necesitamos soluciones sostenibles", advertía el mandatario europeo, al tiempo que recordaba que la cuestión migratoria "no es responsabilidad de uno o de varios países miembros sino de la Unión Europea en su conjunto".

"El acuerdo entre los seis Estados miembros no es más que la continuación de la no-estrategia de la UE en la agenda migratoria y de su tendencia a actuar únicamente bajo circunstancias de crisis", apunta en declaraciones a este diario Patrícia Lisa, investigadora del Real Instituto Elcano. Asimismo, sostiene que los miembros comunitarios usan cada vez más "mecanismos intergubernamentales y soluciones ad hoc quirúrgicas", al margen de cualquier tipo de estrategia o línea de acción política, más allá de la voluntad de "proteger las fronteras".

El reglamento de Dublín

Por eso, ahora todas las miradas están centradas en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se celebrará a finales de septiembre en Salzburgo (Austria), sobre seguridad y lucha contra la migración ilegal. Los 28 Estados miembros tratarán de lograr un acuerdo para reformar el sistema de asilo europeo basado en el reglamento de Dublín.

Frente al pacto de los seis estados de este martes late la amenaza de los ultras de la AfD (Alternativa para Alemania) en Baviera; el endurecimiento de las posiciones de los antiguos países del Este (eje de Visegrado -Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia-); o los planteamientos del Ejecutivo austriaco –de extrema derecha- que ocupa la presidencia de turno de la Unión.

El aspecto positivo del acuerdo alcanzado este martes, sostiene Lisa, es que, por primera vez hay "una expresiva actuación concertada entre un grupo de Estados que favorece una solución de solidaridad europea en contraste con el frente proteccionista". En este sentido, cree que "podría ser una buena base de trabajo para el Consejo Informal de Salzburgo, aunque "la cercanía de la fecha sin embargo no augura demasiadas expectativas", remata.

El papel de Alemania

Todas las iniciativas planteadas hasta ahora para abordar el drama de la inmigración ilegal que llega a Europa parecen haber naufragado; desde el reparto obligatorio al que se opusieron firmemente polacos y húngaros o hasta las plataformas de desembarco fuera de las fronteras comunitarias que se plantearon en la última cumbre de junio.

España y Alemania encabezan el intento de establecer una política migratoria común. Pero el reto no es menor y amenaza la estabilidad del propio Gobierno germano, debido a las presiones internas de los socios bávaros de la CSU (liderados por el ministro del Interior, Horst Seehofer) que estuvieron cerca de romper la coalición que sustenta a la canciller.

Poco antes de que la mandataria alemana pasase un fin de semana de trabajo con Sánchez en el entorno de Doñana, Berlín quiso lanzar un guante a Madrid proponiendo repartir por toda Europa a los inmigrantes que llegan a las costas españolas. España se había comprometido a que Alemania pueda devolver a los inmigrantes interceptados en su frontera y registrados previamente en España como solicitantes de asilo.