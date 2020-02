Acnur, en el punto de mira de los profesores por divulgar un texto que señala como "minoría" a los catalanes

La plataforma Foro de Profesores, un grupo de más de 200 académicos distribuidos por 15 países comprometidos con el mantenimiento de la integridad territorial de España, ha enviado una carta a Acnur instándole a corregir un informe sobre los catalanes que divulga desde hace años a través de base de datos online. Esta base se llama Refworld y cuenta con más de 10.000 documentos relacionados con temas de derechos humanos y de refugio.

Bajo el título 'World Directory of Minorities and Indigenous Peoples - Spain: Catalans' ('Directorio mundial de minorías y pueblos indígenas - España: catalanes'), el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones y conflictos promueve la tesis de una organización llamada Minority Rights Group International (MRG) que incluye como "minoría" a los catalanes.

El texto en cuestión señala que "el idioma de la región es el catalán"

El texto en cuestión señala que "el idioma de la región es el catalán". "El 95% de la población de dos o más años puede entenderlo y el 73% puede hablarlo. Sin embargo, entre los residentes de 15 años o más, el 36% lo usa como idioma habitual y el 31% de la población lo aprendió como lengua materna", apuntan en base al censo de 2011.

De acuerdo a los autores, el problema que eclipsa a todos los demás en Cataluña es la lucha por la independencia del Estado. "Tras las limitaciones del gobierno central sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña en 2010, aumentaron las tensiones entre los activistas independentistas catalanes y el Gobierno central", dicen en línea con el discurso nacionalista.

En otra parte del escrito, señalan que el Tribunal Constitucional de España consideró que el referéndum del 1-O era ilegal "y los manifestantes y votantes pacíficos enfrentaron una violenta represión por parte de la policía española". "Cerca de 900 manifestantes y 33 policías resultaron heridos, como resultado de las duras acciones policiales contra las personas que acudían a los colegios electorales para votar", afirman.

"Fuerte tradición regionalista"

El informe divulgado por Acnur y cuyo autor es MRG, organización pro Derechos Humanos con sede en Londres, destaca "la fuerte tradición de regionalismo" de los catalanes. "El 11 de septiembre de cada año conmemoran el asedio de Barcelona en 1714 por la monarquía borbónica, lo que llevó a la pérdida del autogobierno catalán. El movimiento nacionalista surgió en el siglo XIX cuando Cataluña se hizo cada vez más industrializada y próspera. Hoy sigue siendo una de las regiones más ricas de España", destacan.

El texto más antiguo escrito enteramente en catalán, añaden, data de alrededor de 1131. "Como parte del Reino de Aragón y Cataluña, Cataluña se convirtió en un importante centro marítimo y comercial. En el siglo XIII, Cataluña expandió su territorio para incluir Valencia y las Islas Baleares, y en el siglo XIV Cerdeña y Sicilia", publican.

A partir de 1516, agregan, cuando se unieron los reinos de Aragón y Castilla, el uso de la lengua catalana comenzó a disminuir"

A partir de 1516, agregan, cuando se unieron los reinos de Aragón y Castilla, el uso de la lengua catalana comenzó a disminuir. "Después de respaldar al bando perdedor en la Guerra de Sucesión española, las instituciones políticas de Cataluña fueron cerradas y el nuevo rey Felipe V impuso el gobierno militar en 1714. La lengua catalana fue reemplazada por el castellano español en la administración pública, las leyes y el comercio", explican.

Acnur advierte en su portal que no es el autor del escrito. Sin embargo, lo divulga a través de su web oficial y no ha respondido a la queja manifestada por los investigadores y académicos que integran Foro de Profesores. Este diario se ha puesto en contacto con Acnur para conocer su versión, pero tampoco ha recibido respuesta. "Refworld no es responsable del contenido de las fuentes externas", advierten.

Los profesores denuncian contenidos "esperpénticos"

Los profesores denuncian que el informe "contiene inexactitudes que precisan corrección". "Los contenidos irreales, tendenciosos y esperpénticos de esa publicación se suman a la campaña exterior de desinformación sobre nuestro Estado de derecho y las garantías constitucionales de las que gozan Cataluña y el resto de territorios", critican.

En su carta a Acnur explican que "somos plenamente conscientes de que Refworld/Acnur no es responsable de la información incluida en el informe; aunque, de todas formas, cualquier lector medianamente informado entendería que Acnur asume el contenido del material que publica".

Es decir, continúan, que Acnur no hubiera reproducido un documento sobre el trato a minorías sin el necesario contraste y verificación. A continuación, le hacen una serie de sugerencias. Entre ellas, los docentes aclaran "durante siglos, en Cataluña en ella se hablaron tres lenguas: catalán, español y aranés".

"El catalán evolucionó del latín en el noreste de España durante la Edad Media y hay registros escritos en Cataluña que muestran que esa lengua fue utilizada desde el siglo XI. El español ha sido empleado en Cataluña al menos desde el siglo XV, y el primer periódico publicado en Cataluña en el siglo XVII estaba escrito en español", declaran.

Y añaden que, según una encuesta más reciente, de 2018, el español es la lengua maternal del 52,7% de la población y el catalán del 31,5%. "No es correcto ni adecuado, por tanto, afirmar que la lengua de la región es el catalán. Ambos, catalán y español son lenguas de Cataluña. Ambas, junto con el aranés, son oficiales y la mayoría de las personas en Cataluña tienen el español como lengua materna", exponen.

"Cataluña nunca ha sido una nación independiente. Fue una parte del reino de Aragón desde la creación del Principado en el siglo XIII hasta el siglo XIX", zanjan. "En Cataluña, el lenguaje de la educación hasta los seis años es el catalán. Los niños entre 6 y 12 años reciben dos horas a la semana de español, que es enseñado como si se tratara de una lengua extranjera (hay más horas de inglés que de español)", manifiesta Foro de Profesores.

El español y el referéndum ilegal

Además, advierten a Acnur de que los tribunales han establecido que al menos un 25% de las horas de clase han de ser en español, pero el gobierno regional, que controla las escuelas, sigue manteniendo las horas de español en mínimos. "El catalán es la lengua de enseñanza en la mayoría de las escuelas en todos los niveles, en muchas asignaturas universitarias y en los cursos de formación para profesores", sostienen.

Las autoridades catalanas organizaron un referéndum para la independencia en octubre de 2017, cuentan los profesores. "El parlamento regional derogó la Constitución española y desobedeció al Tribunal Constitucional convocando un referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", recuerdan.

"Activistas nacionalistas, desobedeciendo las órdenes de los tribunales, ocuparon escuelas. Se organizó la resistencia a la policía para impedir que ésta pudiera cumplir con las órdenes judiciales de cerrar los edificios públicos que habían sido ocupados para llevar a cabo el referéndum ilegal", describen.

De acuerdo a los profesores, algunos activistas ignoraron las órdenes de los policías, intentaron impedir su actividad y en algún caso atacaron a la policía. "La actuación de la policía, denunciada y criticada por los nacionalistas, no se dirigieron a quienes votaron, sino contra quienes atacaban a la policía y les impedían entrar en los edificios públicos ocupados por los nacionalistas", advierten.