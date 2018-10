Acebes asegura en el Congreso que en el PP "en sobres no ha cobrado nadie"

El exministro y ex secretario general del PP Ángel Acebes ha negado este miércoles ante la comisión de investigación del Congreso que indaga sobre la financiación irregular del PP haber recibido sobres con dinero en negro de su partido, y ha asegurado que todos sus sueldos los cobró con las retenciones de Hacienda.

Acebes ha respondido en esta comisión a las preguntas del diputado del PSOE Artemi Rallo, quien ha puesto de relieve que la Audiencia Nacional acreditó la existencia de una caja B en el PP de la que cobraron altos cargos del partido, entre los que ha incluido al compareciente.

"No he cobrado ningún sobre"

"Jamás he mentido ante los tribunales ni en ningún sitio, ni he cobrado ningún sobre", ha remarcado, para insistir en que, por lo que él sabe al respecto, "en sobres no ha cobrado nadie" y que todos los sueldos llevaban su certificado de retenciones fiscales "debidamente declaradas a la Hacienda Pública".

Además, ha hecho hincapié en que mientras él fue secretario general del PP jamás tuvo responsabilidad en los ingresos ni en los gastos del partido, en los que el competente era el tesorero.

"Ningún" conocimiento de la reunión entre Cospedal y Villarejo

Además, tal y como explica Europa Press, Acebes ha dicho no tener "ningún" conocimiento de la reunión que mantuvo en julio de 2009 la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, con el excomisario José Manuel Villarejo, poco después de estallar el caso Gürtel, un asunto que ocupa la actualidad en este momento.

Según ha relatado, él dejó la Secretaría General del PP y la política "hace 10 años" y desde entonces se ha dedicado "solo" a su "trabajo profesional". Además, y a preguntas del diputado de En Comú Marcelo Expósito, ha indicado que él no ha preguntado "nada" a Cospedal sobre este asunto estos días.

Acebes, del mismo modo, ha asegurado que no conoce al excomisario José Manuel Villarejo aunque ha admitido que puede haber coincidido con él en algún acto cuando estuvo al frente del Ministerio de Interior con el Gobierno de José María Aznar.

Polémica camiseta de Rufián

Gabriel Rufián ha sido uno de los protagonistas de la citada sesión de investigación. El de ERC ha acudido con una camiseta un tanto particular: una camiseta con la imagen de Rodrigo Rato entrando en prisión y con la frase "es el mercado, amigo".

Y es que Rato finalmente entró en prisión el pasado 25 de octubre, momento en el que el exministro y expresidente de Caja Madrid pidió perdón "a la sociedad" justo antes de acceder a la cárcel de Soto del Real.