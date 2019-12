Abogados del Estado: la élite jurídica en la que pescan los partidos, los bufetes y el Ibex

Nutren las filas de la política y su conocimiento de los entresijos de la Administración hace que los bufetes y las grandes empresas se los rifen. Los abogados del Estado, uno de los altos cuerpos del funcionariado español, se encuentra ahora en el punto de mira porque de su criterio sobre una posible excarcelación de Oriol Junqueras depende en buena medida la investidura de Pedro Sánchez.

Integrados en el Ministerio de Justicia, su función de asistencia jurídica y de defensa de los intereses del Estado en los pleitos donde éste es parte se ve empañada por las directrices políticas del Ejecutivo que en ocasiones choca con el criterio técnico. Esquerra reclama ahora un 'gesto' tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoce la inmunidad del líder independentista desde el día que fue proclamado eurodiputado. Pero condenado como está a trece años de prisión por sedición y malversación, el informe se hace esperar y todavía puede poner todo patas arriba.

Además de ante los órganos constitucionales o internacionales, los abogados del Estado están repartidos por todas las provincias de la geografía española. Muchos acceden a lo más alto del escalafón desde el principio de su carrera y ante el escaso recorrido que encuentran dentro de la Administración, no tardan en dar el salto a la política o la empresa privada en cuanto pueden. En las firmas privadas, sus salarios iniciales de entre 60.000 y 80.000, se multiplican exponencialmente. Su trabajo en las provincias a veces se queda 'pequeño' para la exigente preparación de la que disfrutan.

Desde que se creó el Cuerpo en 1881, muchos de sus miembros han ocupado escaños y altos cargos. Desde la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Sanatamaría (ahora en Cuatrecasas), hasta el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida son abogados del Estado. También la exministra María Dolores de Cospedal y el exministro y excomisario europeo Miguel Arias Cañete.

Incluso hay una promoción conocida como "La Gloriosa" por los jugosos destinos públicos o privados que consiguieron los miembros de nombrados en 1996. Una quinta parte de esa promoción ocupó sillones de responsabilidad pública durante el mandato de Mariano Rajoy (Jaime Pérez Renovales, Miguel Temboury, Leopoldo González-Echenique, Lourdes Centeno o Iván Rosa -marido de Sáenz de Santamaría-...). También lo son el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín o el exbanquero Mario Conde, que accedió a la empresa de Juan Abelló en los ochenta a través de una excedencia.

En el actual Congreso ocupan escaños la portavoz parlamentaria de Vox, Macarena Olona, que trabajó como abogada del Estado durante años en el País Vasco y fue nombrada secretaria general de la empresa pública Mercasa en 2017. También tiene acta Edmundo Val, al quela abogada general del Estado, Consuelo Castro, apartó como jefe de lo Penal de los Servicios Jurídicos del Estado tras la llegada de Sánchez al Gobierno. El ahora diputado de Ciudadanos era partidario de acusar por un delito de rebelión a los líderes independentistas catalanes, en contra del criterio de su superior.

Según la última memoria disponible (2017), el número de Abogados del Estado en esa situación de excedencia voluntaria (247) representa el 33,02% del total de 634. Otros 57 se acogen a la situación de Servicios Especiales. Durante ese año no se produjo ningún ingreso de nueva promoción, pero sí seis reingresos al servicio activo. Los que no deciden pasarse completamente al sector privado, suelen obtener una autorización de compatibilidad para ejercer la abogacía por su cuenta siempre que no litiguen contra los intereses del Estado. En algunas provincias, ante la falta de efectivos para asistir a todos los juicios menores -pero muy numerosos- en los que el Estado es parte, se llega a recurrir a funcionarios de la Administración General del Estado.

Una de las oposiciones más duras

La oposición, a la que sólo pueden presentarse licenciados o graduados en derecho, está considerada como una de las más complicadas de la alta Administración. Requiere entre tres y seis años de dedicación absoluta para acceder a una de las pocas plazas que se convocan cada año. El pasado jueves, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la convocatoria de 25 nuevas. Los últimos 17 fueron nombrados funcionarios el pasado mes de junio de un total de 234 opositores. Para llegar ahí tuvieron que pasar cuatro ejercicios eliminatorios.

En el primero disponen de 65 minutos para exponer oralmente ante el tribunal dos temas de derecho Civil, uno de Hipotecario, dos de Procesal, uno de Mercantil y otro de derecho del Trabajo. Todos son sacados a suerte. Si consiguen superar esa primera prueba, deben exponer por el mismo método un tema de derecho Constitucional, dos de Administrativo, dos de Hacienda Pública, uno de derecho Internacional Público y Comunitario Europeo y uno de derecho Penal. Apenas tienen diez minutos para preparase un esquema antes de iniciar la exposición.

La tercera prueba llega con los idiomas. La primera es obligatoria y eliminatoria (inglés o francés); la segunda, opcional. En esta pueden elegir cualquier idioma de los oficiales de la Unión Europea. La prueba de fuego llega con dos ejercicios prácticos donde los aspirantes han de realizar una actuación escrita relacionada con un asunto judicial en el que sea parte el Estado o alguna entidad de Derecho Público, y elaborar un informe sobre algún asunto jurídico en que esté interesada la Administración General del Estado o sus Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes. Para ambos tienen un máximo de diez horas y sólo pueden consultar los textos legales que les proporcione el Tribunal calificador.