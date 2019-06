'El abogado', el documental sobre Ignacio Echeverría filmado por sus amigos skaters

Londres, 3 de junio de 2017. Tres terroristas a bordo de una furgoneta blanca comienzan a arrollar a los viandantes que transitaban por la acera de London Bridge pasadas las 22.00 horas. Frenan en seco y se bajan del vehículo cuchillo en mano para apuñalar a cualquier persona que se cruzara por Borough Market, una concurrida zona con puestos de comida.

Mientras todo el mundo huye despavorido, Ignacio Echeverría, un abogado español residente por aquel entonces en la capital inglesa, no se lo piensa dos veces: salta de la bicicleta en la que circulaba y agarra su monopatín del alma para auxiliar a un policía y golpear a uno de los yihadistas. Evitó que siguieran acabando con la vida de más personas, pero fue entonces cuando recibió las puñaladas mortales que terminaron con la suya. Aquel sábado noche, el famoso mercado dejó de ser una tarjeta postal.

Dos años después de la tragedia, la historia del conocido como 'héroe del monopatín' llega a la gran pantalla en forma de documental

Hoy, dos años después de la tragedia, la historia del conocido como 'héroe del monopatín' llega a la gran pantalla. Antonio Alonso, un amigo de la adolescencia que patinaba con Echeverría estrena un cortometraje documental sobre el gallego con testimonios de sus más allegados. La cinta hace un recorrido por la trayectoria y los lugares favoritos de este joven que terminó trabajando en el banco suizoHSBC tras una vida llena de esfuerzos en los estudios y el deporte.

"Es un documental desde un punto de vista íntimo y respetuoso. Intervienen su padre, su hermana, su hermano, el que fue su jefe en Madrid y sus dos mejores amigos. Me pareció una forma bonita de hacerle un homenaje que no fuese efímero a alguien que ha dado su vida por los demás y que ha dado visibilidad al desconocido mundo del skate", explica a Vozpópuli el director del filme.

Cambiaba la corbata por el skate

Alonso recuerda perfectamente la tarde que conoció a Ignacio. "Los dos vivíamos en Las Rozas. Yo tenía unos 15 años y el ya tenía 30. Estaba patinando en el parque con unos amigos y apareció vestido de traje porque acababa de salir del trabajo. Nos comentó que era abogado y se fue a cambiar de ropa al coche para patinar con nosotros", dice este joven, que ahora tiene 25 y acaba de licenciarse en Comunicación Audiovisual en la Universidad Europea. El proyecto, que ha titulado 'El Abogado' es su Trabajo de Fin de Grado.

Apareció vestido de traje porque acababa de salir del trabajo. Nos comentó que era abogado y se fue a cambiar de ropa para patinar con nosotros. de ahí el nombre del documental"

"Era una persona sin complejos, muy creyente y muy fiel a sus principios. Le gustaba tanto el skate que no le importaba juntarse con gente más pequeña, era muy auténtico", recuerda Alonso, a quien han ayudado en el cortometraje su compañero Ignacio Sánchez y su profesor de Cine Documental, Fernando Ávila.

La grabación ha abarcado un año entero y no cuenta con financiación externa ni crowdfunding. Se estrena este domingo 2 de junio en los Cines Séptimo Oficio de la localidad madrileña de Las Rozas, en Madrid, y contará con un acto de presentación previo en el que intervendrá el alcalde y Joaquín Echeverría, el padre del protagonista.

"Apoyo este homenaje audiovisual a mi hijo porque, entre otras cosas, lo dirige alguien que fue su amigo. Para mí eso ya es la mejor carta de presentación", cuenta Echeverría a este diario. "Hay entrevistas a una serie de personas que le conocimos y que nos acordamos mucho de él. Ya no le puedo ver, pero a veces parece que veo gestos suyos en otra gente que va por la calle", reconoce emocionado.

El testimonio de su padre

Joaquín, el padre de Ignacio, cree que su hijo actúo de aquella forma porque "tenía predisposición a hacerlo". Preguntado por los valores y la educación que la familia le inculcó en casa, Echeverría asegura que "no se puede vestir con plumas ajenas". "El mérito es solo suyo", destaca. "Mi hijo se esforzó mucho en petinar, en estudiar y en trabajar. Se ha convertido en un héroe nacional en Reino Unido", apunta.

Echeverría asegura que no le caben más honores. La reina Isabel II condecoró a su hijo con la 'George Medal', la distinción para los actos de "gran valentía"; la policía británica le otorgó la 'High Commendation', la condecoración más importante que se concede a personas por su valor en acciones directas con el enemigo, y la Policía Nacional quiso ensalzar su coraje otorgándole la medalla al mérito policial.

Me gustaría que la gente conociese la visión que teníamos de él y los paisajes donde tanto disfrutó. No era capaz de pasar de largo ante quienes cometían abusos"

"En España, el rey Felipe VI firmó desde la embajada de Kazajistán un decreto para que se le pudiese conceder la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil cuando estaba de viaje oficial en Asia", celebra. Además, el lunes 3, día exacto en el que se cumplen dos años de aquel acto heroico que le valió un sinfín de condecoraciones a título póstumo, la Embajada de España en Londres también proyectará el documental.

"Me gustaría que la gente conociese la visión que teníamos de él y los paisajes donde tanto disfrutó, como algunos lugares de Madrid, Londres y Comillas. Él entendía la vida de una determinada manera y no era capaz de pasar de largo ante quienes cometían abusos. tengo otra hija viviendo en la capital inglesay pensamos que no hay que vivir con miedo. Los actos terroristas no nos tienen que cambiar nuestra forma de vivir", concluye.