El abogado de Ponsatí quiere que España "sea recuperada por el Islam"

Aamer Anwar, el abogado de la exconsejera catalana huida de la Justicia española, Clara Ponsatí, "mezcla tanto la independencia de Cataluña como la reivindicación de Ceuta y Melilla, defendiendo que España tiene que ser recuperada por el Islam", según se indica en un correo diplomático enviado al despacho del ministro Josep Borrell. Este mensaje está incluido en la demanda del diplomático Miguel Ángel Vecino contra el Ministerio de Asuntos Exteriores por su cese en junio y al que ha tenido acceso Vozpópuli por fuentes judiciales.

El cónsul español en Edimburgo redactó el 13 de febrero, un día después del inicio del juicio del procés en el Tribunal Supremo, un perfil de este abogado de origen paquistaní, que profesa la religión musulmana y es muy activo en las redes.

Statement at 3.30pm outside the court as @ClaraPonsati is released on bail from extradition hearing -“Hem guanyat la batalla però no la guerra, encara queda un llarg camí!” 🎗Si us plau, doneu suport i compartiu el llançament del meu crowdfunding jurídi https://t.co/5UH3krTOcPpic.twitter.com/Grl8lhZaxZ