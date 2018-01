El abogado de Puigdemont descarta pedir permiso al Supremo para la investidura

Carles Puigdemont podría no pedir permiso al Tribunal Supremo para asistir al pleno de investidura de este martes. Así lo ha comunicado su abogado, Jaume Alonso Cuevillas, en RAC1, donde ha asegurado que está "cada vez más lejos de esta posibilidad". Esa era la única opción legal que le quedaba después de que el Tribunal Constitucionalacordase por unanimidad rechazar la investidura a distancia del expresidente.

El letrado ha asegurado que esta sentencia "no hay por dónde cogerla" y es "una monstruosidad desde el punto de vista jurídico". El diputado de JxCat en la Cámara Josep Rull comunicaba lo contrario ayer en una entrevista de Catalunya Ràdio, al asegurar que Puigdemont pediría esta autorización en las próximas horas, como le pidió el Constitucional.

"No lo descartamos del todo, pero cada vez vemos más lejos esta posibilidad porque no queremos aceptar que la investidura del presidente de la Generalitat pueda estar sometida a una autorización judicial previa, es un escándalo, contrario a los más elementales principios del estado de derecho", ha dicho.

De hecho, Cuevillas no descarta que haga acto de presencia en la Cámara catalana: “¿Que se presente? No la he descartado nunca. Él hará lo que considere más conveniente para la causa que defiende. Si considera que es más conveniente quedarse fuera para mantener un relato se quedará fuera. Pero si él considera que puede ser más conveniente, para hacer petar la cafetera a presión, venir aquí y hacerse detener y encarcelar tiene la garantía para hacerlo".