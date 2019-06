Abascal dice que el portavoz de Vox en Murcia dirigía sus insultos a Bildu y no a la ministra Delgado

Santiago Abascal, ha defendido este lunes que los insultos por los que la fiscalía ha abierto diligencias al portavoz del partido en Murcia, Juan José Liarte Pedreño, iban dirigidos a Bildu y no a la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado.

"Es comprensible que en España haya un hartazgo tan grande en relación con Bildu y haya gente que hable un poco más alto", ha expresado Abascal en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, después de la polémica suscitada.

El portavoz de Vox en la Asamblea de Murcia escribió en un post en su perfil de Facebook "la tiparraca esta es una embustera, y sus socios filoetarras así lo proclaman. Un inspector de policía al que conocí, que bien pudiera ser un personaje de Pérez Reverte pero de hecho no lo es, ya me lo advirtió hace muchos años: de una p*** solo puedes esperarte putadas"

"Bildu no oculta sus simpatías con ETA"

El dirigente de Vox, tras el aluvión de críticas recibidas, eliminó este mensaje en el que hacía referencia al dirigente de Bildu Oskar Matute y publicó una aclaración en la que aseguraba que se trataba de un "malentendido". "Parece que no me he explicado bien", señaló, para después apuntar que con esa frase no se refería a Delgado, "sino a un señor de Bildu".

"La frase lo que significa es que no puedes confiar nunca en quien no se puede confiar, y evidentemente me refería a Bildu, qué es un partido que no oculta sus simpatías con ETA", matizó Liarte en otra publicación.