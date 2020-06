Abascal publica el parte médico de De Meer, atendida en centro de Logroño el domingo.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha hecho público a través de Twitter el parte médico de la diputada Rocío de Meer, que fue atendida este domingo en un centro médico de Logroño, dos días después de recibir una pedrada en un acto electoral en Sestao (Vizcaya) por parte de grupos radicales.

En el informe que se ha publicado se puede leer en el apartado de "impresión clínica" que la diputada tenía "una herida incisa supraorbitaria izquierda"de carácter leve y "cefalea tensional sin signos de alarma".

Abascal, contra Podemos: "Sois unos matones, mafiosos y miserables criminales"

El líder de Vox también ha aprovechado para arremeter contra Podemos, a los que ha tachado de ser "unos matones, mafiosos y miserables criminales @PabloIglesias". Después ha continuado diciendo: "Habéis desatado la violencia, habéis importado los escraches...y ahora queréis desacreditar a las víctimas de vuestro odio".

Para finalizar, Santiago Abascal ha indicado: Pero eso no os va a bastar. Antes nos tendréis que quitar la vida que la libertad", concluye.

— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) June 28, 2020

Echenique: "Sólo hizo falta un poco de ketchup para que se tragaran un bulo"

Desde que la formación publicó la foto de la agresión a De Meer, ha recibido muchas críticas de la izquierda y, sobre todo, de Podemos.

El propio Pablo Echenique, portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, ha señalado en su cuenta de Twitter que "sólo hizo falta un poco de ketchup para que se tragaran un bulo como una catedral".

— ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) June 28, 2020

De Meer, tras las críticas: "Me da cierto pudor publicar un parte médico"

Por su parte, Rocío de Meer, ha escrito a través de su cuenta de Twitter: "Ellos lanzan las piedras y esconden la mano. El Gobierno Vasco y Podemos no quieren elecciones libres. Me da cierto pudor tener que publicar un parte médico para demostrar que solo su mentira es superior a su violencia".

También ha respondido a quienes dicen que su agresión fue inventada: "No fui al ambulatorio porque no lo vi necesario" a "todos los progres" que están preocupados por su salud que si hubiera sido "un invento" su herida este sábado en Irún se habría puesto una tirita y que no pudo ser atendida tras la pedrada porque estaban "atrapados".

"Hasta las 23 horas no estuvimos seguros (desde las 20 horas de la herida). Mi herida es limpia, no siguió sangrando, y no fui a un ambulatorio porque no lo vi necesario", ha escrito de Meer en su cuenta de Twitter.

"Ni me pintaré la herida (que es pequeña), ni lloraré de dolor"

En la misma línea, insistió en que no es "una pupas" y que dijo "desde el minuto uno" que estaba bien. "Si supiera disimular la sangre tan bien, habría tenido un parte médico maravillosamente disimulado también", ha defendido.

También ha explicado que no solo le tiraron una piedra sino que también "cayeron botellas, bolas de acero, huevos y piedras y nadie se hizo nada grave", para después añadir: "Los que andáis tan ocupados en ampliar mis fotos para no condenar a los orcos de Sestao, me dais lástima".

Por último, de Meer asegurí que en el acto de Laguardia tampoco llevaría tirita. "Ni me pintaré la herida (que es pequeña), ni lloraré de dolor. Tampoco tendré miedo".

— Rocío De Meer ن (@MeerRocio) June 28, 2020