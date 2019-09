Abascal abre fuego contra Casado y Rivera ante la posibilidad de elecciones

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha entrado en campaña electoral. Hasta hace cuestión de horas, la cúpula del partido había defendido que el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos para investir a Pedro Sánchez estaba al caer. Todo lo demás formaba parte de un teatro.

Sin embargo, después de que las negociaciones entre ambas fuerzas volasen por los aires en la reunión del martes, en Vox ya se preparan para una nueva cita con las urnas en noviembre.

Prueba de ello es el discurso de Abascal durante el pleno extraordinario celebrado este miércoles, donde Sánchez ha comparecido para dar explicaciones sobre los consejos europeos celebrados a finales de junio y donde se ha constatado la ruptura con Iglesias.

El espíritu que les ha llevado a apoyar gobiernos de PP y Cs en Andalucía, Madrid y Murcia ha desaparecido ante la posibilidad de unas nuevas generales

El dirigente de Vox ha recuperado el tono mitinero de la campaña electoral del 28A para cargar contra todos. Ha abierto fuego contra Pablo Casado y Albert Rivera, además de contra enfrentarse al presidente en funciones y al líder de la formación morada.

El espíritu que les ha llevado a apoyar gobiernos de PP y Cs en algunas autonomías como Andalucía, Madrid y Murcia ha desaparecido ante la posibilidad de unas nuevas generales. La maquinaria de Vox, que está organizando un Vistalegre II el próximo 6 de octubre, ha desempolvado sus críticas a Mariano Rajoy por la gestión de la crisis política en Cataluña.

La sentencia del 'procés'

Conscientes de que la sentencia del procés está a la vuelta de la esquina, Abascal y los suyos comparan el comportamiento del expresidente del PP ante el independentismo con el del dirigente socialista. Le han mencionado hasta cuatro veces.

"¿Cómo es posible que un golpista como Puigdemont siga tan campante residiendo en el país que acoge al gobierno de los europeos? ¿No ven ustedes la afrenta? ¿O les da igual?", ha preguntado el dirigente de Vox. "Por cierto, señor Casado, el señor Puigdemont se le escapó al señor Rajoy. Al señor Rajoy que defendió la posición del tribunal alemán y de la ministra de Justicia alemana cuando se negaron a entregar a Puigdemont", ha apuntado.

Abascal define a Rajoy como "un registrador de la propiedad que llegó a decir que no creía en las fronteras". Son las mismas palabras que ya empleó en abril

Abascal ha definido "al señor Mariano Rajoy" como "un registrador de la propiedad que llegó a decir que no creía en las fronteras". Son las mismas palabras que ya empleó en abril en el marco de la presentación del libro del último libro de Fernández Sánchez Dragó, en los días previosa los comicios.Todo suma de cara a las urnas. Todo, menos la la plataforma que propone Casado.

"En lugar de ese España Suma que andan proponiendo a diestro y siniestro y del que no están de acuerdo ni ustedes mismos propongan el Bruselas Suma y se juntan todos ustedes", ha lanzado el dirigente de Vox desde la tribuna de oradores en referencia al "consenso ideológico" y a la "política de camarilla" de la que, según Abascal, forman parte "por igual" PSOE, Partido Popular y Ciudadanos en lo que se refiere a Europa.

"Parte del mismo búnker"

"Señor Sánchez, señor Casado, señor Iglesias, señor Rivera, ustedes están en el mismo búnker. Por eso ha aumentado la participación en las elecciones europeas. No para respaldar lo que ustedes creen, sino porque cada vez más ciudadanos buscan alternativas", ha argumentado Abascal. Por eso, considera, sus adversarios políticos no pueden esconder el hecho de que "en lo importante coinciden". Todos en el mismo saco.

Según Vox, ningún ciudadano será capaz de distinguir entre la UE de Sánchez, la de Casado, la de Rivera o la del señor Iglesias

Desde las filas de Vox consideran que España vuelve a orbitar alrededor de Francia. "No sabemos si es socio de Sánchez o de Rivera", ironizan. "En esto tampoco es original Sánchez, porque también lo hicieron Rajoy y Zapatero. El caso es que nosotros creemos que España puede ser algo más en Europa que los obedientes botones de París y Berlín", insisten en comparar.

Según Vox, ningún ciudadano será capaz de distinguir entre la UE de Sánchez, la de Casado, la de Rivera o la del señor Iglesias: más burocracia institucional, más intervencionismo económico, ideológico y más ingeniería social.

Casado, en el punto de mira

Abascal ha insistido en cargar contra los líderes del PP y Cs una y otra vez. "No salen a hablar de Europa, han hablado de cuestiones que nada tenían que ver con el objeto de la comparecencia. Porque en lo fundamental coinciden con Sánchez", ha querido resaltar.

Sin embargo, el clima electoral ha llevado al líder de Vox a recriminar más cuestiones a Casado que al dirigente 'naranja'. Como los 24 millones de euros más para 'menas' anunciados en la Comunidad de Madrid. Si finalmente hay otros comicios en noviembre, el evento que prepara Vox en Vistalegre para principios de octubre podría convertirse en el primer gran mitin de la precampaña.

Habrá que esperar para saber si se vuelven a producir los llenazos de las anteriores campañas o si, como advierten la mayoría de las encuestas, Vox ha perdido fuelle. Fuentes del partido señalan que no temen los comicios y que su partido va "en ascenso libre". Mientras tanto, en Vox no dejan de registrar iniciativas parlamentarias. Este jueves presentan una proposición no de ley en el Congreso. El viernes registrarán otra más.