Abascal hace suya la campaña electoral gallega y saca su artillería contra "Jordi Feixóo"

Vox no presentará un candidato a presidente en Galicia, pero sí listas provinciales. Despejada la duda, Santiago Abascal ya ha anunciado que los dirigentes nacionales del partido estarán muy presentes en la campaña electoral. Él incluido. El líder de Vox, que acaba de ser reelegido presidente de su formación en un proceso sin rivales, está haciendo suya la campaña electoral gallega.

Falta poco más de un mes para la cita con las urnas, que se celebrará el próximo 5 de abril, pero Vox ya prepara toda su artillería contra el dirigente del PP gallego, a quien han bautizado "Jordi Feixóo" y le han comparado con Quim Torra. El líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, tampoco ha escatimado en dardos contra los de Abascal.

Fuentes de Vox aseguran que manejan encuestas internas con buenos datos en Galicia y País Vasco, pero sobre todo en Cataluña. Abascal llegó a asegurar este miércoles en una entrevista en esRadio que su partido iba a dar una "gran sorpresa" en las plazas gallegas y vascas "como en Andalucía". La intención es conseguir representación en unas instituciones que, hasta ahora, se le han resistido.

¿Pactos postelectorales?

La mayoría de sondeos no soplan a favor de Vox en Galicia y Feijoó está convencido de que logrará la cuarta mayoría absoluta. Pese a que Abascal se ha mostrado dispuesto a llegar a un pacto postelectoral con el líder del PP en Galicia [siempre que se "elimine o atenúe" la legislación "progre" en materia lingüística], Feijoó no está dispuesto.

"No. Yo acudiría a las consultas del presidente del Parlamento y él tendría que hablar con el resto de grupos y proponer un presidente. Le puedo asegurar que no van a entrar en mi Gobierno", ha zanjado en una entrevista en El País al ser preguntado sobre si descolgaría el teléfono para negociar con el partido si le faltara un escaño para la mayoría absoluta.

Según el dirigente popular gallego "el objetivo de Vox es echar a Feijóo de la Xunta. En eso coinciden con los nacionalistas, con Podemos y con el PSOE. Para echarme, voten a Vox. Para Vox sería un problema que en una nacionalidad histórica como Galicia lancemos el mensaje al resto de España de que el centroderecha puede gobernar sin ellos".

Días atrás, en un desayuno organizado por el Foro de la Nueva Economia, en Madrid, su mensaje para los gallegos fue similar: "Si ustedes quieren que Feijóo se vaya de la Xunta, voten a Vox, porque es su objetivo, que Feijóo no esté en la Xunta".

Los dirigentes de Vox le acusan de nacionalista

Vox ha respondido a esas palabras con mofas. El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ironizó a través de las redes sociales: "La confianza en uno mismo está muy bien, pero a Jordi Feixóo ya sólo le falta levitar. Tras identificar a toda Galicia con su propia figura, ahora empieza a hablar de sí mismo en tercera persona...".

Por su parte, el dirigente gallego ha afirmado que Vox está en contra de Galicia y que el hipernacionalismo de la formación no casa con un galleguismo autonomista, constitucional. "Vox se quiere apropiar de España y en Galicia nos gustan los climas templados, no los extremos". Este es el motivo por el que, según Feijóo, Vox no tiene representación en Galicia.

Abascal insiste en acusar al PP de Galicia de tener un discurso nacionalista. "Feijóo dice que Galicia es una 'nación sin Estado'", recuerda una y otra vez el dirigente de Vox. El eurodiputado, y tantos otros de los nuevos parlamentarios de la ya tercera fuerza parlamentaria, se han sumado a las críticas al gallego.

"La identificación del presidente con la región es un paso decisivo para eliminar libertades después de las leyes lingüísticas. Lo hizo Pujol, por ejemplo. Razones para que Vox entre, y fuerte, en el parlamento gallego", ha señalado Buxadé.

"Usa la vieja táctica del separatismo catalán que convertía las críticas a Pujol en ataques a Cataluña. Ha nacido Jordi Feijoó", lanzó Abascal. La guerra entre los dirigentes de Vox y el PP de Galicia está servida.