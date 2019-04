Abascal asegura que Aznar también "comparte lo de la 'derechita cobarde'"

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado "sorprendido" por las declaraciones del expresidente del Gobierno, José María Aznar, en las que expresó su desacuerdo con la expresión 'derechita cobarde' referida al Partido Popular. Según el presidente de la formación ultraderechista, el propio Aznar "comparte" esa visión del PP.

"El propio José María Aznar comparte lo de la 'derechita cobarde'. Me sorprende que se haya dado por aludido. Estas cosas de mirar a los ojos... Así habla Aznar en un mitin", ha dicho Abascal este lunes en una entrevista en EsRadio.

El miércoles de la semana pasada, Aznar cargó duramente contra Vox en un mitin celebrado en Valencia. "A mí, mirándome a la cara, nadie me habla de derechita cobarde porque no me aguantan la mirada", dijo. En diversas ocasiones, los dirigentes de Vox se han referido al PP utilizando esta expresión.

