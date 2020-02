Ábalos rehúye explicar quién le envió a Barajas y si ordenó no deportar a Delcy Rodríguez

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha rehuido todas las preguntas de la oposición sobre su reunión con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid, que destapó Vozpópuli. Ábalos no ha aclarado quién le envió a Barajas, quién ordenó a la Policía no deportar a Rodríguez y qué temas trató con la número dos de Nicolás Maduro durante la hora que estuvieron reunidos.

La oposición ha vapuleado a Ábalos durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Los diputados del PP y Ciudadanos han recordado al ministro las versiones contradictorias que ha dado sobre este episodio. Y le han pedido que dimita. A veces a gritos.

Pero el titular de Transportes ha esquivado todas todas las preguntas concretas. Y ha respondido en varias ocasiones que su gestión en Barajas fue un éxito. El objetivo del encuentro, ha dicho, fue recordar a Rodríguez las "restricciones" impuestas por la UE y cerciorarse de que "continuaba su plan de viaje a la mayor celeridad posible".

"Lamento que no haya tanto misterio", ha dicho Ábalos. "Lo importante más allá de los detalles es lo que he conseguido: que se cumpliera las restricciones de Europa y no entrara en territorio Schengen, y no crear más problemas con un país con el que tenemos relaciones diplomáticas (Venezuela)".

Jerarquía sobre la Policía

Pero PP y Ciudadanos le han dicho a Ábalos que los detalles son importantes. Y han tratado de interrogarle sobre sus diferentes versiones de lo ocurrido. El ministro no ha aclarado por qué negó el encuentro al principio y por qué no se ordenó deportar a la vicepresidenta, sujeta a régimen de sanciones de la Unión Europea que le impide entrar en territorio comunitario.

El PP ha sugerido que Rodríguez se paseó por las tiendas libres de impuestos Duty free de Barajas. Y el diputado naranja ha recordado que el aeropuerto es territorio español. Los populares han pedido que no se borren las imágenes grabadas supuestamente por las cámaras de seguridad de Barajas.

Ábalos ha aclarado que como ministro de Transportes no tiene "jerarquía sobre la Policía". Y ha precisado que siguió en todo momento las "instrucción y recomendaciones" del control de fronteras.

"No pisó el espacio Schengen en términos jurídicos. Tendría que haber cruzado el filtro de pasaportes y no se dio la circunstancia", ha asegurado. "Todo el tiempo estuvo bajo la supervisión del control de fronteras".

Marlaska: se cumplió la ley

El titular de Transportes ha acusado a la oposición de "hacer el ridículo" al llevar el debate a la Eurocámara. Y ha dicho que PP y Cs han complicado la posición internacional de España. "El problema es que ustedes han puesto en cuestión la credibilidad de España y no la mía", ha asegurado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también preguntado sobre este incidente en la sesión de control, ha asegurado que se cumplió la ley en el caso de Rodríguez. Y ha acusado al PP de poner en tela de juicio la profesionalidad de la Policía y la Guardia Civil.

"Este Gobierno no dio ninguna instrucción a la policía. La única instrucción es que se cumpla la ley", ha dicho el ministro del Interior. "La vicepresidenta del Gobierno venezolano no entró en espacio Schengen", ha repetido en varias ocasiones.