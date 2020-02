El ‘caso Ábalos’ levanta las alarmas en EEUU por el rumbo de la política exterior española

Estados Unidos mira con más atención a España después de que en la madrugada del pasado 20 de enero el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, se reuniera con la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas. Más allá de las declaraciones y desmentidos del propio Ábalos, según fuentes consultadas del Ministerio de Exteriores español y de otras embajadas de Madrid, el asunto ha levantado las alarmas en EEUU: “Lo de Delcy les ha disgustado [a EEUU]”.

Algunos apuntan a que el malestar ha pasado del Gobierno estadounidense a su delegación diplomática en España. De ahí que, por ejemplo, algunos diplomáticos asocien en esa irritación a la alerta activada el pasado lunes por EEUU sobre las “agresiones sexuales” en España.

En apariencia se trata de un asunto puntual, pero quien conoce el argot diplomático sabe que estas notas suelen conllevar más de un mensaje escondido. La Embajada y Consulado de EEUU instaron en su carta a "los estudiantes y turistas estadounidenses a tomar precauciones contra las agresiones sexuales durante su estancia en España". En el trasfondo de dicha comunicación se encontraba el caso de las tres hermanas estadounidenses que denunciaron una violación. Pero para la diplomacia española, y sobre todo para el sector del turismo, sonó a ducha fría.

Security Alert #Spain The Spanish Ministry of Interior reports a steady increase in the number of sexual assaults nationally over the past five years. This includes a rise in sexual assault against young U.S. citizen visitors and students throughout Spain. https://t.co/SjkLSD0BDP