Ábalos reconoce que subió al avión con Delcy Rodríguez: "Lo resolví como mejor pude"

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha dicho este viernes que la vicepresidenta del Gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, "no pisó territorio español" pero ha reconocido que "estuvo en zona de frontera" y ha asegurado desconocer qué hizo la política venezolana cuando él se marchó del aeropuerto de Barajas en la noche del lunes pasado.

El titular de Transportes ha explicado que le recordó a la vicepresidenta de Nicolás Maduro, a bordo de un avión, que no podía pisar territorio español y que la saludó porque se lo pidió el ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia. "En estas circunstancias no sé cómo reacciona cada uno, pero la saludé y ya está. Nada más, al margen de recordarle que no podía pisar territorio español", ha incidido. Asimismo, ha precisado que el contacto no fue largo: "Lo justo. Mi propósito era recoger al ministro pero dada la situación lo que hice fue regresar porque entre otras cosa uno no puede permanecer en esa situación tanto tiempo. Me fui a casa".

"Yo creo que fue una circunstancia muy fortuita, muy casual y dentro de mis circunstancias lo resolví como mejor pude, no generando ningún problema", ha indicado Ábalos, quien ha condenado que se hayan usado términos como "clandestinidad" y "oscuridad", ya que "la realidad fue mucho más simple", ha abundado.

En este sentido, ha dicho que "no hubo reunión" entre ambos. "Yo entiendo por reunión cuando uno se convoca y está debatiendo e intercambiando aunque sea puntos de vista. En este sentido, le digo que no", ha respondido a los periodistas antes del acto de entrega del Premio Nacional de Arquitectura en La Coruña.

También ha subrayado que mientras él estuvo presente, la ministra no bajó del avión y ha recordado que "hasta que se pasa el control de frontera no se pisa territorio español". Ha asegurado que "desde (el Ministerio del) Interior se tomaron todas las medidas" y estuvo presente "el comisario de fronteras". "Estuvo en zona de frontera", ha reiterado recordando que la vicepresidenta venezolana, que tiene prohibido pisar suelo europeo, estaba de paso y se dirigía a Turquía.

Respecto a la petición de dimisión por parte de algunos grupos de la oposición, ha lamentado que no se preocupen por "problemas de la ciudadanía" y que ataquen al Gobierno "en lugar de hablar del salario mínimo, de los problemas de los funcionarios" o de "problemas climáticos".