Ábalos usó al asistente que colocó en Renfe para ir a su encuentro con Delcy Rodríguez

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, recurrió a su asistente y hombre de confianza al que colocó como consejero en Renfe, Koldo García Izaguirre, para acudir de madrugada al aeropuerto de Barajas donde mantuvo el encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, según informan a Vozpópuli fuentes ministeriales. Aquella noche decidió prescindir de su coche oficial y su escolta.

“Fui en un coche particular que no es el mío porque yo no tengo coche en Madrid. No era un coche oficial”, dijo el ministro el domingo pasado en una entrevista para La Sexta. No quiso revelar quién era el dueño del coche, pero se trata de este exvigilante de seguridad y escolta de Navarra. Ábalos le tiene entre su nómina de asesores, aunque fuentes del partido describen su trabajo más como un guardaespaldas oficioso o incluso un chófer que le acompaña a todas partes.

Un portavoz del Ministerio de Transportes explica que Koldo García Izaguirre “era su asistente en la Secretaría de Organización del PSOE”. “Hace una tarea de asistencia personal e institucional”, añade. La versión oficial del Gobierno es que Ábalos logró evitar una crisis diplomática internacional con su intervención en Barajas, pero el ministro empezó enmarcando su visita como algo estrictamente personal.

"En calidad de persona de confianza"

Ábalos dijo que su intención era recibir en persona al ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, de quien es amigo. En ese sentido, desde su Departamento indican que Koldo García Izaguirre le llevó en su coche y le acompañó “en calidad de persona de confianza”.

Este periódico desveló la existencia de esa reunión entre el ministro y la vicepresidenta del Gobierno, que después Ábalos describió como un saludo tras dos días ocultándolo. Además, Vozpópuli informó de que dos representantes de Exteriores y Fomento atendieron a la vicepresidenta de Venezuela durante las horas que estuvo confinada en la terminal ejecutiva de Barajas y hasta que la Policía la trasladó a la T-4 para que tomase el vuelo comercial a Doha (Catar).

Estuvo en la Terminal Ejecutiva

Fuentes del Ministerio de Transportes confirman a este periódico que Koldo García Izaguirre estuvo en esa terminal Ejecutiva. Este asesor cuenta con un pasado salpicado de incidentes que incluyen dos condenas por trifulcas violentas. El ministro le propuso el pasado noviembre para un cargo como consejero en la empresa pública Renfe Mercancías a pesar de que carece experiencia previa o conocimiento sobre el sector.

El Ministerio defiende que su función es “conocer de primera mano los asuntos que van al consejo”. “Al igual que otros asesores de otros gabinetes su principal función es actuar de puente entre la empresa pública y el ministro y aportar la visión del Ministerio en el consejo si se considera oportuno”, añaden.