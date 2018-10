Zoido a Sánchez por sus comentarios sobre la rebelión: "Es un ataque al poder judicial"

El exministro del Interior Juan Ignacio Zoido ha considerado este sábado que las afirmaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el delito de rebelión podría no ser aplicable al caso del 1-O es un "ataque al poder judicial".

"No se puede justificar si hay delito de rebelión o no, si la pena es adecuada o no, si debe indultarse a las personas que puedan resultar condenadas. Es un ataque al poder judicial y a la separación de poderes", ha criticado Zoido en declaraciones a la cadena COPE.

Por otro lado, el exministro en el Gobierno de Mariano Rajoy ha afirmado que el "principal responsable" del 1-O fue el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, quien además "se jacta de haber sido el instigador".

Zoido ha subrayado que Puigdemont "sigue manifestando una voluntad deliberada de faltar al cumplimiento de la normativa" no solo constitucional sino también del Estatut, y cree que la "vuelta a normalidad" del exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, puede ser solo una "estrategia".