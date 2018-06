Zapatero pide volver a la sentencia de 2010 del Estatut para superar la crisis catalana

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que el "único camino" para "recuperar el tiempo perdido e intentar solucionar el conflicto catalán" pasa por volver a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatut. Entonces, sostiene, se produjo la "fractura" que ha terminado provocando el "intento secesionista" por parte de los independentistas catalanes.

Para superar esa "quiebra del consenso básico", ha sostenido el ex jefe del Ejecutivo, hay que sentarse a dialogar y tomar medidas que permitan recuperar la confianza "por ambas partes"; tanto por parte del Gobierno como de la Generalitat. "Hay que hablar con toda franqueza, con toda crudeza, con los reproches recíprocos que sean necesarios. Si no hay un cierto desahogo, no habrá vía para la solución", ha dicho en la inauguración de unas jornadas del Colegio General de la Abogacía Española para conmemorar el 40º aniversario de la Constitución.

En este sentido, el expresidente ha puesto de relieve su discrepancia "con los fundamentos jurídicos" de la sentencia del TC de 2010, que declaró inconstitucionales algunos artículos del Estatut. "Si queremos recuperar el tiempo perdido en el conflicto de Cataluña tenemos que volver a 2010 y a esa sentencia, no habrá otro camino", ha señalado.

"Tan leales como el PSOE"

Por otro lado, ha hecho especial énfasis en el papel de PP y Ciudadanos en esta nueva etapa que se abre tras el triunfo de la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. Zapatero ha asegurado que deben "ayudar al Gobierno y ser tan leales como fue el PSOE" con las medidas que ha tomado el expresidente Rajoy hasta ahora con Cataluña.

España tendrá "un conflicto abierto y grave por muchos años" si la reforma de la Constitución no se aborda desde la "generosidad" de todos los partidos y no sólo mirando el "regate a corto plazo", ha enfatizado. "Si cada fuerza política está en su trinchera, no veremos reformas". Asimismo, ha recalcado que la solución para la crisis independentista no puede recaer en el derecho penal, sino que debe ser "eminentemente política".

Zapatero ha abogado por la reforma del modelo territorial y, en concreto, del título VIII de la Carta agna. Por ello, ha manifestado, su deseo de que las fuerzas políticas lleguen a diciembre de este año con un "gran consenso" sobre la reforma constitucional. Aunque ha reconocido la gran dificultad que conlleva por los mecanismos previstos en la propia Carta Magna que complican cualquier modificación de calado.

En términos políticos, Zapataro ha manifestado su opinión de que "el bipartidismo puede recuperar terreno" en el nuevo contexto abierto tras la llegada de Sánchez a La Moncloa. Y ha alabado que no haya aparecido en España ninguna fuerza extremista como las que emergen en otros países de nuestro entorno, como Italia. En este sentido, ha subrayado que "se empieza a demostrar que quienes venían a cambiar la democracia, en realidad es la democracia quien les ha cambiado a ellos", en referencia a nuevos partidos como Podemos.